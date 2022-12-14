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威廉凱特一家5口耶誕卡曝！懶理哈利梅根挑釁　曬溫馨全家福

威廉王子和凱特王妃2022年全家福耶誕卡釋出。（翻攝@KensingtonRoyal推特）

▲威廉王子和凱特王妃2022年全家福耶誕卡釋出。（翻攝@KensingtonRoyal推特）

圖文／鏡週刊

英國威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Kate Middleton）育有3個孩子──9歲的喬治王子（Prince George）、7歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）以及4歲的路易王子（Prince Louis）。遵循王室傳統，一家五口今年的耶誕卡釋出，充滿親和力。

威廉王子與凱特王妃今（14）日公布全家福耶誕卡片，照片由他們最信賴的攝影師Matt Porteous拍攝，地點在桑德令罕府。從照片中可見，一家人手牽手、露出燦笑。全家都穿著牛仔褲，凱特王妃穿MiH Jeans白色刺繡襯衫，搭配深藍牛仔褲和Superga小白鞋，休閒又不失優雅。

至於3個孩子，喬治跟爸爸威廉一樣，都穿了Ralph Lauren藍色 Polo衫，夏綠蒂穿Thomas Brown草莓牛仔上衣，最小的路易則穿Trotters藍白條紋Polo衫，以及同品牌短褲，對著鏡頭耍帥，相當可愛。

耶誕卡將寄給威廉王子和凱特王妃的親朋好友，以及慈善機構和組織。值得注意的是，威廉王子耶誕賀卡發布時間，就在哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）紀錄片《哈利與梅根》（Harry & Meghan）下半部上線前夕。

在紀錄片上半部中， 哈利王子指稱王室的男人都是找一個「合適的」女性結婚，意旨父親查爾斯三世和哥哥都不是為了愛情結婚。而在最新預告片中，哈利控訴王室「樂於說謊來保護我哥哥，但從不願意說實話來保護我們」。預料紀錄片新內容將對王室做出眾多指控。《哈利與梅根》下半部將在15日於Netflix上線，當天凱特王妃主持的耶誕音樂會也將播出，勢必引起話題。

 
 



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