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準婆婆到她家見1幕臭臉　打電話氣喊「婚事緩緩」！全場竟狂恭喜

▲▼鞋櫃,鞋子,鞋架。（示意圖／pixabay）

▲示意圖，和本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

不少女生喜歡購物，總要買不同的單品來搭配。一名女網友的鞋櫃裡面就有上百雙鞋子，但沒想到日前準婆婆看到她整理鞋子的模樣，隨即擺起臭臉，事後甚至打電話說「婚事要緩緩」，讓她相當傻眼，抱怨「還沒嫁進去就管東管西」。但不少網友看到文章後，紛紛恭喜她說「幸好婚前就發現婆媳不和」。

原PO在「匿名公社」發文表示，前陣子準婆婆到她的租屋處，當時她剛好在整理鞋子，對方撞見後，隨即擺起臭臉並開始數鞋子的雙數，聽到她上前搭話也不回應，接著就離開了。

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沒想到不久後媽媽就打電話過來，詢問「妳是不是做錯什麼事？」因為接到她準婆婆的電話，說婚事要緩緩。原PO聽到後隨即猜到，準婆婆應該是不滿鞋子的事情，但覺得就算自己的鞋子有上百雙，「要買多少鞋是我的事，男友也只贊助我幾雙而已」、「還沒嫁進去就管東管西，是有花到她的錢？」為此感到十分不滿。

文章曝光後，網友紛紛留言恭喜說，幸好還沒結婚，「婚前就看清楚婆婆的嘴臉也好」、「有這種婆婆，勸妳三思」、「要考慮這婚結不結，要結就不要和婆婆住一起」、「賺到了欸，還沒結婚就發現婆媳不和」、「好像有些長輩就是不喜歡媳婦愛買衣服、鞋、包的，覺得這樣的女生愛花錢，但是有些不愛打扮的女生是把錢花在別的地方，還更花錢，如果要媳婦都不花錢，乾脆叫兒子不要結婚最省錢了」。

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準婆婆鞋子婚事

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