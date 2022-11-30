高顏值情侶等捷運！他「往腳下一看」超震驚　網友喊：可以嫁了

▲情侶交換鞋子穿。（圖／Eric授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

根本天使男友！網友Eric昨晚在古亭站等捷運時，目睹有位長髮妹子疑似腳痛，男友於心不忍，和她交換鞋子穿的整個經過。這一幕在網上掀起熱論，不少人歪樓驚呼，「能穿得下高跟鞋也是厲害」、「他其實想穿很久了吧」。

Eric在臉書社團「路上觀察學院」曬出照片，只見長髮妹子穿著白色細肩洋裝，綁著公主頭，外型十分亮眼、有氣質，不過腳上穿的卻是男士皮鞋；然而再仔細一看，旁邊穿著西裝的捲髮男生，竟腳踩著高跟鞋，這畫面瞬間吸引到他的目光，好奇直呼「女友腳會痛，浪漫一下？」

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Eric也向《ETtoday新聞雲》記者笑說，當時沒聽到兩人講什麼，不過女生好像蠻嗨的，至於男生要馬浪漫，不然就是很歹命。

▲他目睹整個經過。（圖／Eric授權引用）

對此，網友們紛紛回應，「超級有愛」、「可以嫁了」、「如何穿下去的，厲害」、「居然無違和」、「超級好男人」、「高跟鞋一定是雜牌的，真正貴的鞋子，會請男生用拎的」。

但也有人不以為然，表示「去買雙鞋不就好了」、「正常都是公主抱，換什麼鞋子」、「生活百貨買個拖鞋就好了啊」、「這樣硬穿高跟鞋會變形」；另外，還有網友透露，昨晚也有在頂溪站看到這兩人，「但那時候女生光腳、手拿著高跟鞋，男生則換回皮鞋了。」

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