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小三通停3年！陳玉珍建議把金門當「中間隔離點」　中方態度曝光

記者蘇晏男／台北報導

小三通因新冠疫情停擺3年，國民黨立委陳玉珍昨就此及中方禁金門高梁輸入等事赴廈門磋商。針對小三通磋商結果，陳玉珍今（13日）表示，會中她向中方建議可把金門當成兩岸「中間隔離點」，台商可在金門完成隔離，透過小三通返回廈門，再各自前往其他省市，而中方涉台官員認為此提議可進一步討論；另外針對篩檢費用，中方表示只要台灣願意，也可提供設備及篩檢試劑專供小三通使用，以降低兩岸人民往來的成本。

▲陳玉珍赴廈門磋商。（圖／陳玉珍提供）

▲陳玉珍赴廈門磋商。（圖／陳玉珍提供）

陳玉珍13日指出，她昨天抵達廈門後，晚上即與中方各級機關領導及負責小三通業務包括福建省三通沿海處、廈門市三通處、口岸辦、港口局、疾控中心以及台商協會等人進行開會。由於金酒輸中及小三通復航所涉面向較廣，昨晚會議一直開到半夜近12時，雙方分別就金酒輸中文件問題、小三通復航所涉人員管理、航道管制、口岸管理、隔離便民措施以及降低篩檢費用等問題進行具體討論，後續就看政策如何落實。

小三通方面。陳玉珍表示，由於中國境外隔離天數目前還是「5+3」，若開放小三通仍維持這樣的隔離方案，將不利於兩邊人員進出往來，她建議可把金門當成兩岸「中間隔離點」，在金門完成隔離，透過「小三通」返回廈門，完成基本核酸檢測確認健康，之後無需再隔離，台商可各自前往其他省市。

陳玉珍向中方提及，她在立法院中也向陸委會及行政院長蘇貞昌表示過，若真有防疫量能的考量，可以採「逐步開放」的方式，以總量管制或者是身份別（金門籍民眾優先）方式來有序開放。她認為，如同開放國境大門一般，重點還是要有開始，才能慢慢調整。

陳玉珍轉述，中國方面涉台官員提到，隔離政策可以盡量便民，陳玉珍提議的在金門先完成隔離代替在廈門天數方案可進一步討論，甚至對篩檢高額費用，只要台灣方面願意，中方也可提供設備及篩檢試劑專供小三通使用，以降低兩岸人民往來之成本。

陳玉珍說，此行會談的結果，她會帶回台灣找相關部會包括陸委會、經濟部、財政部、衛福部等單位再行溝通。這次到廈門的目的也都達到預期中的結果，期盼小三通及金酒輸陸問題能夠順利解決。陳玉珍也透露，她預計明中午搭機返台。

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