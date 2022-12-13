黑衣男闖「東京迪士尼遊行」秒被制伏！卡通人物嚇傻　驚險畫面曝

▲男子突然闖入花車遊行隊伍。（圖／推特）
記者王佩翊／編譯
日本東京迪士尼13日下午3時左右，有一名不明男子突然闖入花車遊行的隊伍，當場把在一旁跳舞的卡通角色嚇壞。所幸男子衝到花車前沒多久，馬上就被後方另一名機警的工作人員制伏，而警方接獲通報後，也即刻趕往現場，並將男子帶走，這場鬧劇才落幕。當時有許多遊客拍下事發畫面，相關影片也早已在推特瘋傳。
根據《千葉日報》報導，警方13日下午3時50分接獲東京迪士尼通報稱，「有不明男子在花車遊行時做出干擾行為。」警方獲報後趕往現場，並將已經被工作人員制伏的男性帶走，所幸並未造成人員傷亡。
▲工作人員隨即制伏鬧事男子。（圖／推特）
由於當時正好是花車遊行期間，有許多遊客正在錄影，因此推特上也瞬間出現大量現場影片與畫面，更有男子闖入花車隊伍到被工作人員制伏的整個過程。
從影片中可以看到，身穿黑衣的男子先是從花車隊伍行徑方向的右邊闖入，他朝著前方用力揮手，隨後轉身往後方狂奔。一名在場維持秩序的工作人員見狀，在短短幾秒內立刻縱身撲倒鬧事者，並將其制伏在花車的右方。而其他工作人員也立刻上前壓制男子。
場面一度混亂，而在場的卡通人物為了緩解緊張氣氛，則是不斷地向遊客揮手，企圖轉移注意力。目前尚無法確定男子的動機以及身分，雖然並未造成人員傷亡，但是整個花車遊行表演被迫暫停6分鐘。
ディズニーのパレード中に乱入した男は— へずまりゅう原田将大(山口県代表) (@hezuruy) December 13, 2022
人に迷惑を掛けて一体何がしたいの？
恥ずかしくないのかね？ pic.twitter.com/RJIxd9To65
#東京ディズニーランド #キャスト神 pic.twitter.com/WmnZNYo2tT— (ももや) (@momoyaaa2) December 13, 2022
なんかパレルに人突っ込んできた！#TDR_now pic.twitter.com/iy523SmuE5— しめさばちゃん (@pienpienna) December 13, 2022
ディズニーパレードに乱入した不審者が取り押さえられて連れてかれてるのやばすぎる。— EXODUS (@OUTofDEEP) December 13, 2022
pic.twitter.com/Hfpotkh0JH
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