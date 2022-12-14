名醫預言吳怡農得票率45％落選　蘇貞昌下台「有兩個破發點」

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈政男預言吳怡農得票率45％落選　蘇貞昌下台「有兩個破發點」

▲▼吳怡農第二場政見發表記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨台北市長立委補選參選人吳怡農。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市第三選區立委將於1月8日補選。最新民調顯示，國民黨參選人王鴻薇以46%領先民進黨參選人吳怡農38%。精神科醫師沈政男認為，吳怡農會落敗，而且得票率跟2020一樣是45%，至於原因則是大家對民進黨九合一敗選後的改革，仍有不滿，最大的不滿，就是行政院長蘇貞昌還沒下台。

本次參加立委補選的共三人，除了王鴻薇、吳怡農，還有無黨籍的蕭赫麟。根據《TVBS民調中心》調查，明年初的北市第三選區立委補選，有77%第三選區市民表示會去投票（54%一定會，23%可能會），另外7%尚未決定是否去投票，16%表示不會去投票。而在候選人中，目前以王鴻薇支持度最高，為46%，吳怡農支持度居次，為38%，而蕭赫麟目前支持度僅1%，另外15%未表態。

沈政男分析，有人說是吳怡農選法太過佛系，這一點當然沒錯，但還有一點更重要，就是民眾對民進黨仍有不滿。蘇貞昌還沒下台，而且很可能一月底內閣改組也不會動到他，就這樣繼續做到總統蔡英文下台，但「賴清德也認為蘇貞昌這時不用下台，一直做到2024，是比較好嗎？」

沈政男認為，賴清德恐怕也不敢講真話，事實上現在蔡英文應該跟賴清德討論到底明年一月底改組幅度該是如何，以及蘇貞昌該不該下台，因為，最新民意既然已經對你們表達不滿，就應該聽聽黨內目前最孚眾望的人認為如何。不過目前賴清德還有兩個破發點，如果他不方便發動攻擊，可以請別人幫忙論述，第一就是吳怡農如果敗選，可以歸因於大家對民進黨九合一選舉後的改革仍有不滿；第二是賴清德當選黨主席以後，在當選演講裡明白指出過去兩、三年內閣團隊的不足之處，讓大家知道蘇貞昌是九合一敗選的關鍵原因之一。

沈政男說，如果接下來12月最新的蔡蘇施政滿意度民調繼續下跌，那麼蘇貞昌必須下台的壓力就會更大了，只是，社會氛圍出來以後，賴清德還是必須出聲，讓蔡英文明確知道他希望蘇貞昌下台，「人家都敢說你選黨主席有利有弊了，就不必在那邊裝客氣了。」

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
國泰蔡家成大股東！　全家：下午重訊公告
歐洲議會驚爆史上最大弊案！　女副議長被捕
抗癌天使25歲病逝　捐出1器官救2生命
彭啟明不滿！　怒問鄭明典：改標準能溝通嗎
幕後／綠營正式「黨政分離」　政院新布局曝光！他有望接內政部長
梅西足球生涯兩大遺憾！　有1個快實現
倒數幾小時對陣摩洛哥！　法國2主力球員「掛病號」訓練都去不了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台北馬拉松18日登場　北捷這幾線「凌晨5點提前發車」

海軍2023形象桌曆出爐　特設「九二海戰」65週年紀念扉頁

李彥秀重回市議會要搶議長大位　「競爭不見得是壞事」

佳德鳳梨酥拒交配方　綠議員控陸方：操作台灣輿論怪罪政府

英系立委喊「唯一支持」賴清德　發文祝福：心想事成

唐鳳「吃麵線」秀數發部政績　國民黨轟：花2百億淪「外送部」？

全文／賴清德選黨主席4工作曝　貼近民意、照顧弱勢、實現公義

小內閣傳朱系與舊縣府人馬卡位　張善政：所有人事都是我主導

「黨政分離」時代揭序幕　鄭麗君：賴清德盼與執政團隊合作

蛋價漲！邱臣遠要陳吉仲思考去留　「農委會多年來做不到以量制價」

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

女出遠門！傲嬌爹拒顧貓孫 監視器曝...擼貓＋陪睡全都錄

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

秦良丰走出癱瘓慶生日　重披迷彩服許願：再跳傘

台北馬拉松18日登場　北捷這幾線「凌晨5點提前發車」

海軍2023形象桌曆出爐　特設「九二海戰」65週年紀念扉頁

李彥秀重回市議會要搶議長大位　「競爭不見得是壞事」

佳德鳳梨酥拒交配方　綠議員控陸方：操作台灣輿論怪罪政府

英系立委喊「唯一支持」賴清德　發文祝福：心想事成

唐鳳「吃麵線」秀數發部政績　國民黨轟：花2百億淪「外送部」？

全文／賴清德選黨主席4工作曝　貼近民意、照顧弱勢、實現公義

小內閣傳朱系與舊縣府人馬卡位　張善政：所有人事都是我主導

「黨政分離」時代揭序幕　鄭麗君：賴清德盼與執政團隊合作

蛋價漲！邱臣遠要陳吉仲思考去留　「農委會多年來做不到以量制價」

無LOGO包款正夯！TB水桶包奢華又休閒、CELINE CLASSIC地位屹立不搖

國泰蔡家成大股東！　全家：下午重訊公告

貿協籌組疫後首發扣件拓銷團　領我國業者拓展歐洲市場

背「這款包」男友覺丟臉！她傻眼「平價錯了嗎」　網掀2極看法

今晚7點抬頭看流星雨！　每小時150顆劃過夜空

巨人狂灑13年107億　柯瑞亞簽下史上游擊最大合約

砂石車疏於保養「傳動軸斷裂掉國道」害14車遭殃　恐賠50萬

出入境免排隊！德國8機場開放台灣人自動通關　符合3條件就能用

認明醫美原廠「防偽認證」正貨　擁蔡淑臻同級美貌不打折

(G)I-DLE傳言登紅白...電視台14字回應！　逼哭粉絲：舒華要回家了

政治熱門新聞

快訊／蔣萬安公布7名小內閣！

徐國勇新工作曝光　「總是要生活」

爆乳田慎節火辣男友視角照　網讚：熱起來了

吳怡農特戰部隊服役帥照曝：我渴望當兵保家衛國

幕後／綠營正式「黨政分離」　蘇貞昌異動可能曝！鄭文燦擬掌副閣揆

先後捲入槍案案爐碴案　郭再欽請辭民進黨中執委

館長開罵「捐幾百萬」你在哪　王浩宇列公益戰績打臉

點餐系統被罵爆！高嘉瑜批詐騙點線面唐鳳還在點麵線　數發部回應了

徐巧芯狂告107人！親曝側翼同樂會新進度

佳德、義美拒補件「商業機密」卻被出征　她批：這不是惡霸什麼才是？

推線上點餐惹議！周玉蔻要綠委監督數發部　高嘉瑜先響應：傻眼至極

高虹安「0元助理」身分曝光　竟是PTT超級名人

名醫預言吳怡農得票率45％落選　蘇貞昌下台「有兩個破發點」

賴清德評估身體狀況　擬明登記選黨主席

更多熱門

相關新聞

吳怡農曾拋「在家當兵」被批渣男　徐巧芯加碼嗆爆

吳怡農曾拋「在家當兵」被批渣男　徐巧芯加碼嗆爆

台北市議員徐巧芯與國民黨文傳會副主委黃子哲今（14）日召開「裝懂台灣2.0？守護病患權益 支持女性保台」記者會，質疑民進黨北市第三選區立委候選人吳怡農2020年提出「在家當兵、全民皆兵」的論點，曾被時任國防部長馮世寬批評是「渣男」，徐巧芯質問吳怡農，若沒把軍、民分開，兩岸若發生戰爭，不就代表所有人都會被捲入戰火當中？顯然根本是不成熟的主張。

王鴻薇談「落跑」哭了　吳怡農：讓她留在市議會

王鴻薇談「落跑」哭了　吳怡農：讓她留在市議會

王鴻薇譏「王國材是我發言人？」　吳怡農反擊

王鴻薇譏「王國材是我發言人？」　吳怡農反擊

吳怡農挺兵役延長　喊話王鴻薇表態

吳怡農挺兵役延長　喊話王鴻薇表態

松機議題再交鋒　王鴻薇反譏吳怡農「覺得王國材是我的發言人？」

松機議題再交鋒　王鴻薇反譏吳怡農「覺得王國材是我的發言人？」

關鍵字：

吳怡農

讀者迴響

熱門新聞

151林彥君結婚了！戀愛半年閃嫁「小10歲車神」

余苑綺過世…5歲女狂吼5字「突冒異常1反應」！

獨／又有辣模私密片外流！H級女神淪陷了

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

66歲高國華「梅開四度」　低調娶公務員女友

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

居隔50天！他見整缸魚「融化成破布」崩潰

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

停車位要價百萬　他精算「租30年才72萬」

女主播遭「斷舌分屍」　兇嫌竟是抖內大金主

梅西賽後曝：早已看破克羅埃西亞1弱點

乩身狠甩女信徒巴掌「宮廟男星開罵」！超狂天選身份曝

騎車三貼載台灣黑熊　同伴戲謔：拍個好笑的

TOYOTA INNOVA最長候車期曝光

更多

最夯影音

更多
怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ
男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面