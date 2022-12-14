名醫預言吳怡農得票率45％落選　蘇貞昌下台「有兩個破發點」

▲民進黨台北市長立委補選參選人吳怡農。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市第三選區立委將於1月8日補選。最新民調顯示，國民黨參選人王鴻薇以46%領先民進黨參選人吳怡農38%。精神科醫師沈政男認為，吳怡農會落敗，而且得票率跟2020一樣是45%，至於原因則是大家對民進黨九合一敗選後的改革，仍有不滿，最大的不滿，就是行政院長蘇貞昌還沒下台。

本次參加立委補選的共三人，除了王鴻薇、吳怡農，還有無黨籍的蕭赫麟。根據《TVBS民調中心》調查，明年初的北市第三選區立委補選，有77%第三選區市民表示會去投票（54%一定會，23%可能會），另外7%尚未決定是否去投票，16%表示不會去投票。而在候選人中，目前以王鴻薇支持度最高，為46%，吳怡農支持度居次，為38%，而蕭赫麟目前支持度僅1%，另外15%未表態。

沈政男分析，有人說是吳怡農選法太過佛系，這一點當然沒錯，但還有一點更重要，就是民眾對民進黨仍有不滿。蘇貞昌還沒下台，而且很可能一月底內閣改組也不會動到他，就這樣繼續做到總統蔡英文下台，但「賴清德也認為蘇貞昌這時不用下台，一直做到2024，是比較好嗎？」

沈政男認為，賴清德恐怕也不敢講真話，事實上現在蔡英文應該跟賴清德討論到底明年一月底改組幅度該是如何，以及蘇貞昌該不該下台，因為，最新民意既然已經對你們表達不滿，就應該聽聽黨內目前最孚眾望的人認為如何。不過目前賴清德還有兩個破發點，如果他不方便發動攻擊，可以請別人幫忙論述，第一就是吳怡農如果敗選，可以歸因於大家對民進黨九合一選舉後的改革仍有不滿；第二是賴清德當選黨主席以後，在當選演講裡明白指出過去兩、三年內閣團隊的不足之處，讓大家知道蘇貞昌是九合一敗選的關鍵原因之一。

沈政男說，如果接下來12月最新的蔡蘇施政滿意度民調繼續下跌，那麼蘇貞昌必須下台的壓力就會更大了，只是，社會氛圍出來以後，賴清德還是必須出聲，讓蔡英文明確知道他希望蘇貞昌下台，「人家都敢說你選黨主席有利有弊了，就不必在那邊裝客氣了。」