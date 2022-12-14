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社會 社會焦點 保障人權

台版柬埔寨集團教父「嵐道」曝光　健康豬仔價格起底

圖、文／CTWANT

新北市警方今年11月破獲詐騙集團擄人案，而該集團先後囚禁61人，並將其中3人凌虐致死棄屍，但目前被逮的「茶董、蝦董、大姊」都只是中高層幹部，真正的首腦仍藏在幕後，本刊深入追查發現，該集團首腦疑似以「嵐道」之名在背後下指導棋，而先前警方破獲的台南學甲山區囚禁案及桃園套房雙屍槍擊案都和嵐道有千絲萬縷關係。

目前警方逮捕綽號大姊的傅姓女子是該詐騙集團中的最高層的幹部，但她並非集團首腦。（圖／翻攝畫面）

▲目前警方逮捕綽號大姊的傅姓女子是該詐騙集團中的最高層的幹部，但她並非集團首腦。（圖／CTWANT提供，下同）

警方在高雄學甲山區破獲詐騙集團囚禁案，救出13名被害人，而據了解，該集團成員主要由竹聯幫靜安會、竹東一代的風飛沙幫幫眾組成，而警方深入追查，根據集團成員對話紀錄，發現也是嵐道在幕後指揮調度。

本刊深入追查發現，還有惡劣的詐團成員將民眾生命視為商品，在學甲山區囚禁一案中，就有2名被害人被詐團成員帶到戶政機關申請護照，打算將其賣到國外當「豬仔」，供人割取器官販售，幸好獲救即時撿回一命，但究竟有多少人已經被運往國外遇害，至今仍是黑數。

本刊循線找到一名前豬仔買家，他透露詐團成員透過隱密性極佳的通訊軟體「Telegram」與其他詐騙集團、人口販運業者或是個體戶買家聯繫，並相約時間面交，而價目部分，有健康報告的民眾開價300萬元，沒有健康報告者則為200萬元，同時根據其眼角膜、肝臟、腎臟等器官健康程度加減出售價碼。

日前在網路上瘋傳一段影片，內容為一群民眾手腳遭捆綁，宛如貨物般被堆疊在狹小房間內囚禁，口中還被塞著布條，畫面驚悚令人不敢直視，警方也證實，這段影片就是台版柬埔寨囚禁案中，被害人被囚禁在淡水的實際狀況，宛如人間煉獄般的場景真實上演。

回顧整起案件，淡水警分局日前接獲民眾報案，指稱家人外出求職卻失蹤，調查後在淡水區一處社區大樓內藏有詐騙集團據點，從中救出26名被害人，過程中警方發現詐騙集團另在他處囚禁受害者，由新北市刑大、淡水警分局組成專案小組，在11月3日晚間與霹靂小組警力在桃園中壢區集團據點進行攻堅，再逮獲8名犯嫌，同時救出32名被害人。

本刊調查，該詐騙集團利用高薪在網路徵才，吸引缺錢孔急的民眾上鉤，接著將扣留其證件、銀行帳戶、手機等物品，並將這些物品當成行騙民眾工具，而被害人由集團成員每日叫外送裹腹，環境條件極為不佳，甚至還會被集團成員以電擊棒、棍棒、菸蒂凌虐，有的還慘遭性侵。

許多民眾受高薪求職廣告吸引落入詐騙集團之手，被囚禁凌虐。（圖／翻攝畫面）

▲許多民眾受高薪求職廣告吸引落入詐騙集團之手，被囚禁凌虐。

警方在中壢所救出的32名被害人來自全台各地，其中有27名男性，5名女性，年齡在21歲至49歲之間，最早從9月下旬即陸續被帶來拘禁，最長已有40餘天，有的被害人多有外傷及身體狀況不佳等狀況。

詐團成員視人命為草芥的行為，隨著警方陸續查獲囚禁地點而不停衝擊民眾眼簾，期盼檢警單位加強力道掃蕩詐團，阻止他們毫無天良的犯行，還給民眾一個安心安全的生活環境。

對此，新北市刑大表示，向上溯源偵辦時，發現該詐騙集團利用許多暱稱進行聯繫，然而目前部分嫌犯還沒有到案，是否首腦同為一人仍有待釐清；至於桃園槍擊案首腦是否與該詐騙集團首腦同一人，目前仍無法確定。

 警方日前在北台灣各地陸續破獲詐騙集團囚禁被害人事件，向上溯源之後，許多箭頭都指向某共同幕後首腦。（圖／翻攝畫面）

▲警方日前在北台灣各地陸續破獲詐騙集團囚禁被害人事件，向上溯源之後，許多箭頭都指向某共同幕後首腦。

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