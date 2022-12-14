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徐國勇新工作曝光！　吐心聲「總是要生活」

記者黃翊婷／綜合報導

內政部前部長徐國勇以身體因素為由請辭獲准，部長一職由政務次長花敬群代理。外界對於徐國勇未來的動向都很關心，他近期向友人透露，今日（14日）將會加入律師公會，下周起重返老本行，「總是要生活」。

▲▼內政部長徐國勇專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲徐國勇將重返律師老本行。（資料照／記者屠惠剛攝）

徐國勇請辭獲准後，發文感謝總統蔡英文栽培，但未提及行政院長蘇貞昌，「謝蔡不謝蘇」的言論引發各界關注。對此，花敬群8日曾表示，7日中午有去醫院探望，徐國勇這幾天的身體狀況確實不太好，講話聲音沙啞，咳嗽有痰，休養2、3天還是如此，住院期間一共注射8劑類固醇、8劑抗生素，顯然請辭主因的確是因為身體狀況。

而關於徐國勇未來的動向，根據《聯合新聞網》報導，他近期向友人透露，今日（14日）將會加入律師公會，下周起重返老本行，「總是要生活」。

徐國勇畢業於台灣省立台北師範專科學校（國立台北教育大學），後來考上中興大學法律系，並成功考取律師執照，成為執業律師，接著又取得國立台灣海洋大學海洋法律研究所法學博士學位；他自2000年起逐漸步入政壇，2016年1月當選第九屆不分區立法委員，同年10月為了接任行政院發言人，決定辭去立委職務，2018年7月16日轉任內政部長，直到今年12月7日因健康因素請辭。

徐國勇2016年12月30日曾在臉書PO文中提到，由立法院轉進行政院，「朝五晚十一的生活，言行轉趨嚴謹，發言須祛除個人主觀意見，這是3個月來的生活！律師生涯在法庭上的精準論述，法庭上必須立即回應對照律師的質疑，這些執業經驗助我良多。教書及主持電視政論節目、主持廣播節目的經驗也助我良多！做什麼像什麼，這是對自己的期許，但一切以『台灣』為核心價值，這是期許中的期許！」

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