　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳檡文出入招待所記1小過　黃國昌斥「官官相護」：竟如此輕放！

▲內政部場徐國勇15日主持警大校長交接典禮，新任校長陳檡文宣誓就職。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲內政部場徐國勇、警大校長陳檡文。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

警大校長陳檡文日前被踢爆曾接受江湖聞人林秉文招待，與澳門幫及當鋪業者共赴松勤路88會所，內政部8日對陳檡文做出懲處，記小過1支。對此，前立委黃國昌痛批，拖了一個月，卻如此輕輕放下，「官官相護到這種程度，要人民如何相信調查的公正性？」而警大稍早發聲明指出，陳檡文因個人生涯規劃，將申請提早退休。

陳檡文日前遭踢爆與林秉文、高利貸業者林彥廷等人5年前同赴台北市信義區高檔私人招待所「88會所」聚餐，消息披露後讓外界批評「警黑一家」，內政部長徐國勇震怒下令徹查；陳檡文當時解釋：「是受命為了蒐集統促黨總裁『白狼』張安樂情資。」

時代力量立院黨團據此發文向警政署查詢，不過警政署指出，時任警政委員的陳檡文赴宴並未報備，事後也無繳交書面報告，陳公然說謊行為明確。

內政部今指出，經查證陳檡文事前、事後均未報備，違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」相關規定，將予以記小過一次處分。而該項處分行政院已通知陳檡文，中央警察大學發表聲明指出，陳檡文因個人生涯規劃，申請提早退休。

黃國昌表示，早在一個月前，警政署署長黃明昭就證實，陳檡文受「鱸鰻」林秉文等人招待，事前根本沒有得到核可、事後也沒有報告。 結果，拖了一個月，如此輕輕放下。

黃國昌痛批，警大校長去黑金招待所記小過，其他警務人員則是大過或拔官，官官相護到這種程度，要人民如何相信調查的公正性？
 

►M.A.C六色遮瑕盤特價了！一盤搞定所有瑕疵，亮麗見人

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
快訊／新北對撞車禍！　1男噴飛倒血泊命危
殉情案反轉！　罔腰痛心：我好友就這樣走了
快訊／廖科溢認了外遇！反控劈腿對象
恐怖影片曝光！親俄女議員「遭火砲炸飛」慘死街頭
爸當場「開3槍」殺死兒兇手！上百官員鄉民圍觀
快訊／戴資穎豪取對布莎南12連勝　晉級年終賽4強希望大增
基隆「1照片登上都市地獄」　老外看傻
快訊／蘇清泉聲請驗票　法院認定結果出爐
急凍剩14度！「冷氣團來襲」3段式降溫時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「只信任經歷過挫折的團隊」　鄭運鵬曝支持賴清德選黨主席關鍵

鄭文燦「挺賴」投入主席補選　盼民進黨團結再起

陳檡文出入招待所　蘇貞昌准辭：警大校長應做警察楷模

王鴻薇拋「核二、核三延役」　他酸：去求蔣萬安核廢放台北？

黃復興黨部「力挺黃敏惠勝選」大會　郝龍斌現身號召支持

準議員楊子賢掃早市挺李俊俋　力推「嘉義市需要改變」

陳檡文出入招待所記1小過　黃國昌斥「官官相護」：竟如此輕放！

邱臣遠：2024怪獸大戰「哥吉拉最強」　但人民更期待「奧特曼」出現

快訊／蘇清泉聲請驗票　法院認定「未達門檻」裁定駁回

請假投入選舉！黃敏惠西區晚會登場 　江啟臣、謝國樑現身相挺

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

假裝看手機拿到就往外衝　門打不開...小偷尷尬走回

江宏傑：第二季我人生出現一些事情QQ　「考慮飛日本慶功」錢薇娟.郭泓志想跟

突被送養「鵝子」心碎　獨自坐後車箱狂掉眼淚

女CEO過生日...4歲女兒「親做蛋糕」 祝福超暖心：希望媽媽不累QQ

寶可夢球鞋能出招對戰！　皮卡丘放電、傑尼龜噴水

「只信任經歷過挫折的團隊」　鄭運鵬曝支持賴清德選黨主席關鍵

鄭文燦「挺賴」投入主席補選　盼民進黨團結再起

陳檡文出入招待所　蘇貞昌准辭：警大校長應做警察楷模

王鴻薇拋「核二、核三延役」　他酸：去求蔣萬安核廢放台北？

黃復興黨部「力挺黃敏惠勝選」大會　郝龍斌現身號召支持

準議員楊子賢掃早市挺李俊俋　力推「嘉義市需要改變」

陳檡文出入招待所記1小過　黃國昌斥「官官相護」：竟如此輕放！

邱臣遠：2024怪獸大戰「哥吉拉最強」　但人民更期待「奧特曼」出現

快訊／蘇清泉聲請驗票　法院認定「未達門檻」裁定駁回

請假投入選舉！黃敏惠西區晚會登場 　江啟臣、謝國樑現身相挺

許維恩救回IG帳號「內容全消失」！向受害者道歉：希望不要再有人受騙

快訊／農委會證實逾百家水產業者「暫停輸中」　魷魚、秋刀魚、午仔魚影響最大

「非常為中信兄弟驕傲」　辜仲諒分享與助總的秘密

半導體去台化議題延燒　聯發科蔡明介：台灣半導體很好「要發揚光大」

傳達職人精神　「草屯百工之夜」周六登場

快訊／捷運蘆洲機廠前…2機車對撞！　1男噴飛倒血泊命危

南韓「國民英雄」軍犬光榮退伍！　曾成功搜救失蹤10天少女

金門高粱貢糖化為美酒　嘉藥餐旅侍酒揚威國際

理財周刊／0056成分股大搬風

被邀約投資！妹子「1網頁」抓包裝闊哥欠百萬　她驚：好實用的東西

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

政治熱門新聞

別再叫田議員！最兇市議員曝真實姓氏

北市立委補選激烈！　沈富雄預測「這人」氣勢有利將大勝

2025非核家園問不得？　吳怡農嗆記者

即／蘇清泉聲請驗票　法院認定未達門檻駁回

年底前公布兵役調整　內政部：未來替代役、常備役役期長度一樣

「我對陳時中沒任何心疼」　周玉蔻爆氣：他害人！

「全台灣只有你適合」　蔣萬安邀陳永德出任民政局長

鄭文燦支持賴清德選黨主席：2024唯一人選

藍委狂罵「講話要你教？」　花敬群崩潰：這樣質詢沒人能回

館長認證支持民進黨最丟臉　這是年輕人共識

兵役延長1年？府：國防部仍評估中

賴清德親征民進黨主席　今致電蔡英文報告

吳怡農打政策牌　遷建松山機場蓋公園

周玉蔻斷言吳怡農將當選！「不認為選民會不分是非」

更多熱門

相關新聞

即／被記1小過　陳檡文突宣布提早退休

即／被記1小過　陳檡文突宣布提早退休

警大校長陳檡文遭前立委黃國昌踢爆曾接受江湖聞人林秉文招待，與澳門幫及當鋪業者共赴松勤路88會所接受招待，內政部今（8日）對陳檡文做出懲處，記小過1支。對此，中央警察大學稍早發表聲明指出，校長陳檡文因個人生涯規劃，將申請提早退休。

即／陳檡文出入88招待所　記1小過

即／陳檡文出入88招待所　記1小過

年底前公布兵役調整　內政部：未來替代役、常備役役期長度一樣

年底前公布兵役調整　內政部：未來替代役、常備役役期長度一樣

會期結束內閣改組會續留？　花敬群「真的不知道」：個人意願放心底

會期結束內閣改組會續留？　花敬群「真的不知道」：個人意願放心底

徐國勇請辭為逼退蘇貞昌？　花敬群曝他住院現況：健康是主因

徐國勇請辭為逼退蘇貞昌？　花敬群曝他住院現況：健康是主因

關鍵字：

徐國勇內政部陳檡文黑道黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

秀分局長合照、堵「蘭小明」　網紅烏鴉被逮

Wendy分手後「內衣掉半球」尺度全開！

百萬網紅直播被當街刺死！　竟是同行為了4萬元下毒手

珪藻土地墊「雙腳急速秒乾」！神人推1物：更吸水

蔡康永「無預警清空微博」

獨／懷孕陪1歲女抗癌　產後她和丈夫也罹癌「希望女兒長大忘了痛」

「台積電年薪50萬」爸喊窮　開豪車又竹北買房！兒傻了

妹子深蹲一半猝死　全身僵硬臉砸地

廖科溢再被爆料　B女為他墮胎2次

快訊／花蓮00:54發生有感地震　國家警報響了

廖科溢劈5女醜聞狂爆！鹹濕對話曝「把妳腿掰開」

泫雅分手1周「脫光上半身」！

淡水BBQ套房228萬求售被嫌貴　網一看照驚：人還坐在馬桶上

運彩下200賺112萬元！他被封「未來人」發錢

揭密網紅烏鴉與蘭小明恩怨　屢踩紅線警不忍了

更多

最夯影音

更多
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！
照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面