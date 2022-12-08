陳檡文出入招待所記1小過　黃國昌斥「官官相護」：竟如此輕放！

▲內政部場徐國勇、警大校長陳檡文。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

警大校長陳檡文日前被踢爆曾接受江湖聞人林秉文招待，與澳門幫及當鋪業者共赴松勤路88會所，內政部8日對陳檡文做出懲處，記小過1支。對此，前立委黃國昌痛批，拖了一個月，卻如此輕輕放下，「官官相護到這種程度，要人民如何相信調查的公正性？」而警大稍早發聲明指出，陳檡文因個人生涯規劃，將申請提早退休。

陳檡文日前遭踢爆與林秉文、高利貸業者林彥廷等人5年前同赴台北市信義區高檔私人招待所「88會所」聚餐，消息披露後讓外界批評「警黑一家」，內政部長徐國勇震怒下令徹查；陳檡文當時解釋：「是受命為了蒐集統促黨總裁『白狼』張安樂情資。」

時代力量立院黨團據此發文向警政署查詢，不過警政署指出，時任警政委員的陳檡文赴宴並未報備，事後也無繳交書面報告，陳公然說謊行為明確。

內政部今指出，經查證陳檡文事前、事後均未報備，違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」相關規定，將予以記小過一次處分。而該項處分行政院已通知陳檡文，中央警察大學發表聲明指出，陳檡文因個人生涯規劃，申請提早退休。

黃國昌表示，早在一個月前，警政署署長黃明昭就證實，陳檡文受「鱸鰻」林秉文等人招待，事前根本沒有得到核可、事後也沒有報告。 結果，拖了一個月，如此輕輕放下。

黃國昌痛批，警大校長去黑金招待所記小過，其他警務人員則是大過或拔官，官官相護到這種程度，要人民如何相信調查的公正性？

