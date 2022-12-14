張麗善、柯志恩陪同黃敏惠車隊掃街 　民眾熱烈歡迎

▲黃敏惠車隊掃街全面開打，張麗善、柯志恩打頭陣 。（圖／黃敏惠團隊提供）

記者翁伊森／嘉義報導

選前最後一週，嘉義市長候選人黃敏惠將連續三天進行車隊掃街拜票，13日上午由雲林縣長張麗善、前立法委員柯志恩打頭陣，合體黃敏惠一同向民眾催票，沿路更受到民眾熱情揮舞雙手。下午黃敏惠也再度合體花蓮縣長徐榛蔚，以及曾銘宗、翁重鈞、吳志揚等現任及歷任立委。

「真的非常的憂慮，不只我憂慮，很多市民都很憂慮，因為投票率降低。」黃敏惠表示，選舉的時候，甚麼話都會有，很多謠言、奧步，但我們相信嘉義市民心中自有一把尺，嘉義市的超級市民，大家在這塊土地都很打拼，呼籲大家12/18要很堅定的出來投票，這對我們民主聖地才公平，才能真正擦亮我們民主聖地的招牌，「全國只剩嘉義市在選舉，讓全國看到最好的民主典範，就在嘉義市。」

「雲嘉地區是一個共同生活圈，所以彼此互相連動。」張麗善表示，雲林縣是一個農業大縣，而嘉義市是一個商業、服務業非常重要的城市，兩個縣市如能並肩作戰，同心協力，將可以一起共存共榮。「黃敏惠是全國第一名的縣市長！」張麗善也提到，黃敏惠能夠讓嘉義市的財政由負轉正很不容易，就可以看見一個女性的堅持及用心，「我們也看到很多民進黨執政的縣市是負債累累，一直增加負債。」

「我想女性執政就是品質的保證。」張麗善說，她一直向黃敏惠市長學習，因此她在任內也減輕雲林縣負債68億，而嘉義市是台灣本島裡面唯一發放振興消費現金2000元縣市，「這是所有嘉義市民的尊榮感和幸福感，這也是因為黃敏惠市長帶給大家一個安定的力量。」張麗善也極力推薦，這麼好的市長，一定要讓她繼續帶領嘉義市，12/18要堅持讓最好的市長能夠繼續執政，這才是延續嘉義市的幸福。

柯志恩則表示，很感念當初在高雄拼選戰時，黃敏惠在百忙中也曾南下高雄陪同掃街，今天要還報這份恩情，「國民黨的女人就是比男人更勇敢，尤其是在財政紀律上，就像是『持家』，我想敏惠就是一個最好的典範。」

「高雄市負債是全國最高的，所以我們應該好好來跟嘉義市取經。」柯志恩也提到，嘉義市人數雖然較少，但是財政紀律能守得這麼好，值得全國大家共同來推薦，「12/18勝利在望，希望所有的年輕人、嘉義市民都能夠踴躍的回來投票，用選票好好的來支持敏惠市長，能夠讓嘉義市更被全國看到。」