　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

張麗善、柯志恩陪同黃敏惠車隊掃街 　民眾熱烈歡迎

▲▼ 黃敏惠車隊掃街全面開打 張麗善、柯志恩打頭陣 。（圖／黃敏惠團隊提供）

▲黃敏惠車隊掃街全面開打，張麗善、柯志恩打頭陣 。（圖／黃敏惠團隊提供）

記者翁伊森／嘉義報導

選前最後一週，嘉義市長候選人黃敏惠將連續三天進行車隊掃街拜票，13日上午由雲林縣長張麗善、前立法委員柯志恩打頭陣，合體黃敏惠一同向民眾催票，沿路更受到民眾熱情揮舞雙手。下午黃敏惠也再度合體花蓮縣長徐榛蔚，以及曾銘宗、翁重鈞、吳志揚等現任及歷任立委。

▲▼ 黃敏惠車隊掃街全面開打 張麗善、柯志恩打頭陣 。（圖／黃敏惠團隊提供）

「真的非常的憂慮，不只我憂慮，很多市民都很憂慮，因為投票率降低。」黃敏惠表示，選舉的時候，甚麼話都會有，很多謠言、奧步，但我們相信嘉義市民心中自有一把尺，嘉義市的超級市民，大家在這塊土地都很打拼，呼籲大家12/18要很堅定的出來投票，這對我們民主聖地才公平，才能真正擦亮我們民主聖地的招牌，「全國只剩嘉義市在選舉，讓全國看到最好的民主典範，就在嘉義市。」

▲▼ 黃敏惠車隊掃街全面開打 張麗善、柯志恩打頭陣 。（圖／黃敏惠團隊提供）

「雲嘉地區是一個共同生活圈，所以彼此互相連動。」張麗善表示，雲林縣是一個農業大縣，而嘉義市是一個商業、服務業非常重要的城市，兩個縣市如能並肩作戰，同心協力，將可以一起共存共榮。「黃敏惠是全國第一名的縣市長！」張麗善也提到，黃敏惠能夠讓嘉義市的財政由負轉正很不容易，就可以看見一個女性的堅持及用心，「我們也看到很多民進黨執政的縣市是負債累累，一直增加負債。」

▲▼ 黃敏惠車隊掃街全面開打 張麗善、柯志恩打頭陣 。（圖／黃敏惠團隊提供）

「我想女性執政就是品質的保證。」張麗善說，她一直向黃敏惠市長學習，因此她在任內也減輕雲林縣負債68億，而嘉義市是台灣本島裡面唯一發放振興消費現金2000元縣市，「這是所有嘉義市民的尊榮感和幸福感，這也是因為黃敏惠市長帶給大家一個安定的力量。」張麗善也極力推薦，這麼好的市長，一定要讓她繼續帶領嘉義市，12/18要堅持讓最好的市長能夠繼續執政，這才是延續嘉義市的幸福。

▲▼ 黃敏惠車隊掃街全面開打 張麗善、柯志恩打頭陣 。（圖／黃敏惠團隊提供）

柯志恩則表示，很感念當初在高雄拼選戰時，黃敏惠在百忙中也曾南下高雄陪同掃街，今天要還報這份恩情，「國民黨的女人就是比男人更勇敢，尤其是在財政紀律上，就像是『持家』，我想敏惠就是一個最好的典範。」

「高雄市負債是全國最高的，所以我們應該好好來跟嘉義市取經。」柯志恩也提到，嘉義市人數雖然較少，但是財政紀律能守得這麼好，值得全國大家共同來推薦，「12/18勝利在望，希望所有的年輕人、嘉義市民都能夠踴躍的回來投票，用選票好好的來支持敏惠市長，能夠讓嘉義市更被全國看到。」

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
電眼記者妹「無罩」真面目曝！　IG追蹤暴增4.5萬人
「雪寒流」體感只有2°C　全台冰封3天！大變天時程出爐
「10大超加工食品」變胖又變笨！　萬人研究證實
陶朱隱園內部終於曝光！　超跑電梯首公開

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

交通部無人機推動成果發表會　強化交通領域的創新應用

黃敏惠車掃嘉義市區拜票　徐榛蔚、曾銘宗助陣

張麗善、柯志恩陪同黃敏惠車隊掃街 　民眾熱烈歡迎

李俊俋廟口開講　呼籲黃敏惠別再跳針

嘉義城隍廟捐贈嘉義縣　90萬救濟金及白米助弱勢學子

嘉義市國際管樂節踩街彈性交通管制 　12／17午後人潮高峰期

嘉義檢警聯席會議　共同展現維護治安決心

民雄鄉水綠廊道串聯計畫　中興圳水綠廊道河岸翻新

「來新北玩公園」三鶯老街線　4主題8條路線玩遍特色公園

廣達游於藝「遇見大未來」巡迴展　前進新北校園漫遊藝術

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

太玄宮女信徒遭甩巴掌　鄰居爆乩童降駕「脾氣很不好、東駡西駡」

秦良丰走出癱瘓慶生日　重披迷彩服許願：再跳傘

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

女出遠門！傲嬌爹拒顧貓孫 監視器曝...擼貓＋陪睡全都錄

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

交通部無人機推動成果發表會　強化交通領域的創新應用

黃敏惠車掃嘉義市區拜票　徐榛蔚、曾銘宗助陣

張麗善、柯志恩陪同黃敏惠車隊掃街 　民眾熱烈歡迎

李俊俋廟口開講　呼籲黃敏惠別再跳針

嘉義城隍廟捐贈嘉義縣　90萬救濟金及白米助弱勢學子

嘉義市國際管樂節踩街彈性交通管制 　12／17午後人潮高峰期

嘉義檢警聯席會議　共同展現維護治安決心

民雄鄉水綠廊道串聯計畫　中興圳水綠廊道河岸翻新

「來新北玩公園」三鶯老街線　4主題8條路線玩遍特色公園

廣達游於藝「遇見大未來」巡迴展　前進新北校園漫遊藝術

停車位要價百萬！他精算「租30年才72萬」　過來人點出殘忍現實

交通部無人機推動成果發表會　強化交通領域的創新應用

黃敏惠車掃嘉義市區拜票　徐榛蔚、曾銘宗助陣

張麗善、柯志恩陪同黃敏惠車隊掃街 　民眾熱烈歡迎

李俊俋廟口開講　呼籲黃敏惠別再跳針

嘉義城隍廟捐贈嘉義縣　90萬救濟金及白米助弱勢學子

嘉義市國際管樂節踩街彈性交通管制 　12／17午後人潮高峰期

嘉義檢警聯席會議　共同展現維護治安決心

民雄鄉水綠廊道串聯計畫　中興圳水綠廊道河岸翻新

台灣交通如「行人地獄」？人行道普及率曝：11年提升27%

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

地方熱門新聞

少年自撞路樹　臉部骨折重創無法酒測

桃園副議長李曉鐘　愛心捐贈萬斤柳丁

桃園、龜山4.8萬戶「大停水16小時」

元大投信「愛心送鞋盒」

嗨翻2023！　全台唯一時尚海洋系跨年在桃園

入冬首波寒流將至　雲林農民啟動防寒

張麗善、柯志恩陪同黃敏惠車隊掃街

黃敏惠車掃嘉義市區拜票　徐榛蔚、曾銘宗、翁重鈞、吳志揚助陣

李俊俋呼籲黃敏惠別再跳針

嘉義市國際管樂節管樂踩街彈性交通管制

嘉義城隍廟捐贈嘉義縣救濟金及白米

交通部無人機推動成果發表會

民雄鄉水綠廊道串聯計畫　中興圳河岸翻新

嘉義檢警聯席會議維護治安

更多熱門

相關新聞

李俊俋呼籲黃敏惠別再跳針

李俊俋呼籲黃敏惠別再跳針

民進黨嘉義市長候選人李俊俋，在立委蘇巧慧、鍾佳濱、洪申翰與嘉義市黨部主委暨嘉義市議員黃露慧、市議員凌子楚陪同下，一同在民族路上不畏寒風徒步掃街。緊接著天后宮廟口開講，台北市黨部主委暨台北市議員張茂楠也帶領台北市黨部全體執評委一同加入，現場人聲鼎沸，民眾激昂高呼「嘉義要變興，市長要換新！」嘉義市的進步不能再等，就靠李俊俋來改變。

蘇貞昌去留異音多　何志偉指「時間問題」：他現在應該覺得很冷

蘇貞昌去留異音多　何志偉指「時間問題」：他現在應該覺得很冷

國民黨質疑幫吳怡農造勢　外交部斥惡意攻擊

國民黨質疑幫吳怡農造勢　外交部斥惡意攻擊

「票投國民黨台灣變香港」沒意義？　吳怡農喊別誤會

「票投國民黨台灣變香港」沒意義？　吳怡農喊別誤會

吳怡農首個後援會成立　市議員助拳

吳怡農首個後援會成立　市議員助拳

關鍵字：

2022九合一大選2022嘉義市長黃敏惠張麗善柯志恩

讀者迴響

熱門新聞

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

女主播遭「斷舌分屍」　兇嫌竟是抖內大金主

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

激情狗爬式！老婆「少做1事」害他瞬間軟掉

美女主播驚傳嚴重車禍！　「住院治療中」告假2周

乩身狠甩女信徒巴掌「宮廟男星開罵」！超狂天選身份曝

居隔50天！他見整缸魚「融化成破布」崩潰

搶藥寄大陸！感冒退燒藥「上架被掃光」

即／記者會地點確定了　太玄宮明還原事件

TOYOTA INNOVA最長候車期曝光

「10大超加工食品」變胖又變笨！萬人研究證實了

直擊／力挺佳德！台人一早排隊買爆鳳梨酥

愛愛後抱抱溫存　他突脫口「喊2字」女友臉秒綠

更多

最夯影音

更多
怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ
陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面