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李俊俋廟口開講　呼籲黃敏惠別再跳針

▲▼ 立委主委合體齊聚嘉義相挺 李俊俋呼籲黃敏惠別再跳針 不想做就換人做。（圖／李俊俋團隊提供）

▲嘉義市長李俊俋廟口開講呼籲黃敏惠別再跳針 。（圖／李俊俋團隊提供）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨嘉義市長候選人李俊俋，在立委蘇巧慧、鍾佳濱、洪申翰與嘉義市黨部主委暨嘉義市議員黃露慧、市議員凌子楚陪同下，一同在民族路上不畏寒風徒步掃街。緊接著天后宮廟口開講，台北市黨部主委暨台北市議員張茂楠也帶領台北市黨部全體執評委一同加入。

▲▼ 立委主委合體齊聚嘉義相挺 李俊俋呼籲黃敏惠別再跳針 不想做就換人做。（圖／李俊俋團隊提供）

面對黃敏惠批評李俊俋愛心卡補助政策「不要一直開選舉支票、選後又跳票」，李俊俋表示，黃敏惠又在跳針「只要有事情她做不到，就通通推給中央」，全國超過一半的縣市都在做，嘉義市竟然還不同意長輩用愛心卡搭乘台鐵。「為何嘉義人應享的福利黃敏惠都不肯給？」李俊俋再次強調「有心的人找方法，沒心的人找藉口」黃敏惠不想做、不會做市長，就換人做做看。

而面對同一天國民黨籍雲林縣長張麗善也來到嘉義，稱讚黃敏惠讓嘉義市財政由虧轉盈並批評民進黨執政縣市長卻負債累累。李俊俋表示，張麗善不了解，其實近兩年嘉義市財政才出現財政赤字，更重要的是就業發展與經濟狀況每況愈下「這個是我們積極要改變的，最好的方法就是換一個市長。」

蘇巧慧表示，接連多次來到嘉義為李俊俋助選，不為別的，就是希望李俊俋能夠順利當選，將他長久以來為嘉義市民準備的政策藍圖與理想能夠付諸實現。「過去李俊俋在立法院的時候，大家都看得到他的努力，非常有效率跟執行力。」這就是為什麼很多立法院的好同事這次不論如何都要來嘉義助選，希望李俊俋能真正為嘉義帶來改變。

▲▼ 立委主委合體齊聚嘉義相挺 李俊俋呼籲黃敏惠別再跳針 不想做就換人做。（圖／李俊俋團隊提供）

鍾佳濱表示，民眾對民進黨期望非常深「不是做得不好而是做得不夠」，一時失敗但不能失志，跌倒了會再站起來，嘉義市就是民進黨重新站起來的起點，也是贏得2024的第一站。鍾佳濱呼籲支持者「從今天開始一步一腳印，為台灣未來起行」，嘉義市長選戰以及台北市立委補選、黨主席補選都非常重要，要靠大家的努力才能獲得最終勝利。

洪申翰表示，他所知道的李俊俋，從來不打好打的仗，什麼地方艱難他就會去哪裡拚。洪申翰舉例，像去年四大公投的三接遷離這題，行政院提出的外接方案一開始就是在李俊俋的家中產出的，這個方案是最終達成「四個不同意」目標的轉捩點，李俊俋功不可沒。洪申翰接著表示，李俊俋就是「很多事默默做慢慢做，到了關鍵的時候就會有效果」，這正是嘉義市民需要的好市長，12月18日一定要把李俊俋送入市政府。

▲▼ 立委主委合體齊聚嘉義相挺 李俊俋呼籲黃敏惠別再跳針 不想做就換人做。（圖／李俊俋團隊提供）

張茂楠表示，今天與台北市黨部的執評委特地來到嘉義市，「不只要雪中送炭，更要錦上添花」，就是要幫嘉義市民找一個好市長。張茂楠表示，李俊俋有地方與中央歷練「他缺少的就是舞台，給他舞台他就做給你看」，如果選民看得見李俊俋的毅力與能力，李俊俋就會讓嘉義市民看得見未來，實現他對嘉義市脫胎換骨的理想。

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