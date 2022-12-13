快訊／林園民宅遭轟6槍「突破少年槍手心防」　犯案槍枝找到了！

▲高雄林園一處民宅遭轟6槍。（圖／記者吳奕靖攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄林園一處民宅12日凌晨3時許發生槍擊事件，蒙面黑衣男囂張3波槍擊，連開了6槍，警方雖然在12小時內抓到開槍的主嫌林姓少年，林姓少年一開始不願配合警方的偵辦行動，對案情避重就輕，警方經過一上午的周旋，終於突破心防，在今（13）日下午在林園區某處起出涉案的長槍，警方將進一步追查背後是否有藏鏡人唆使？

林園分局指出，12日凌晨3點41分接獲通報，林園區信義路某住宅有槍擊案，員警火速趕往現場，到場犯嫌已離去，在該住宅發現留有6個彈孔，地上6個彈殼，無人傷亡。

▲林姓主嫌囂張對民宅連轟6槍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

案發後，林園警分局12日上午10時許在林園區工業二路堤防旁空地尋獲涉案車輛，隨即下午4時許在林園區溪州二路逮捕涉案主嫌林姓少年及接應者張姓男子等人，林姓少年被警方帶回後，初步供稱是起因於雙方借貸關係，酒後爭執，才會開槍報復警告，但警方對其說法持保留態度。

警方逮捕林姓主嫌後，他雖坦承開槍，但供詞避重就輕，對關鍵證物槍枝也說早已丟棄，加上還有接應的人士，警方懷疑案情並不單純，甚至不排除幕後有藏鏡人唆使，甚至提供槍枝，少年拒絕夜間偵訊後，今（13）日口風還是很緊，對於關鍵問題都以不清楚、不知道帶過，不願透露太多線索。

▲林姓少年主嫌（右）被捕後經過一天終於交出槍枝。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方在上午初步偵訊後將林姓少年帶出分局找尋槍枝，據了解，林姓少年一開始帶著警方「四處繞」，還是刻意閃躲，警方透過少年的親友等社會關係進行勸說，並說明利害關係後，林姓少年終於坦承，帶著警方去取出涉案的槍枝。

警方透露，目前犯案的長槍還不確定是制式或改造，而林姓少年目前失學，幾乎都在林園地區遊手好閒，而槍枝也是在林園區搜出，有地緣關係，目前還是不排除幕後有人提供或唆使犯案，將進一步繼續釐清相關案情。