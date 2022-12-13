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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

以梅西、C羅比喻賴士葆　徐弘庭盼2024世代交替「爭取磨練機會」

▲▼台北市議員徐弘庭。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員徐弘庭。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯日前對現任立委費鴻泰喊出「世代交替」，展現爭取2024立委企圖心；大安文山區的市議員徐弘庭今也表示，要挑戰現任立委賴士葆。徐弘庭強調，國民黨長久問題是年輕世代好像沒那麼多機會發展，就像世界杯足球賽的梅西與C羅，繼續打也不會有人反對，但從政黨發展來看，有無機會受更多磨練，是需要考慮的部分。

徐弘庭13日下午於台北市議會受訪，針對徐巧芯喊「世代交替」，賴士葆稱歡迎一事，徐弘庭表示，年輕世代表態希望參與2024立委選舉，並不是要掀起世代戰爭，而是整個黨內、國家要一起面對問題，當人口結構、世代結構開始改變時，國民黨要拿什麼態度去做面對。

徐弘庭提及，徐巧芯反映出年輕世代的焦慮，一個政黨要永續發展，得面臨人口變遷、人口結構改變，國民黨長久問題是年輕世代好像沒有那麼多機會發展，「這黨裡面的年輕世代確實都很辛苦。」自己也快不年輕了，終有一天有機會必須承接國民黨的棒子，可是承接過程中有無機會受足夠訓練、歷練，再來說服社會大眾，如果沒有此機會，社會上年輕世代就不會再相信這個政黨。

徐弘庭比喻，就像世界杯足球賽，梅西、C羅都很強，要繼續打下去絕對不會有人反對，可是為什麼會退下來，是因為每個世代都必須要有能力受訓練，國民黨這些前輩們確實都非常厲害，坦白說要與對方競爭非常辛苦，但從整個政黨發展來看，有無機會接受更多磨練、讓其他人承擔更多責任，這是需要考慮的部分。

至於是否會主動向賴士葆宣戰，或希望對方主動退位？徐弘庭說，自己不會做這件事，他不是在做兩個世代的對抗，而是希望大家能一起找到方法，讓政黨永續發展下去，單憑實力來看，「你覺得新創公司打得贏台積電嗎？這是不可能的事情，可是對國家來說，同時需要台積電與新創公司。」

媒體追問，新任期未就職就喊挑戰立委，是否擔心被罵落跑議員？徐弘庭回應，自己沒那麼擔心，這就像在企業中，必須要給在裡面付出的人一個「由下而上」成長空間、升遷機會，且也並未超過他的議員選區，大安或文山區都是他服務的一部分，「我做了12年助理、8年議員，我不覺得當了9年議員或像當16年議員的王鴻薇會被罵落跑。」

徐弘庭強調，如果真的因為議員而不能選立委，要將此制度確定下來的話，試問若整個國家的立委都是空降，會比較好嗎？還是要給基層一個升遷機會，每個人也都需要生涯規劃，「我覺得落跑對我而言是假議題。」

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