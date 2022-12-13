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淘汰率逾5成！台灣高山茶王冬茶競賽　仁愛茶農王國雄獲特等獎

▲仁愛高山茶王優良茶競賽頒獎，仁愛茶農王國雄獲特等獎。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲仁愛高山茶王優良茶競賽頒獎，仁愛茶農王國雄獲特等獎。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2022台灣高山茶王冬季優良茶競賽評鑑結果日前出爐，由清境茶區松岡社區在地茶農「松赫之崗製茶廠」王國雄獲得特等獎；縣長林明溱邀請全國民眾到仁愛鄉遊憩，買最好喝的高山茶與親朋好友共享。

仁愛鄉農會10日舉行頒獎典禮，由理事長林水木主持，林明溱、立委暨準縣長許淑華出席致賀，並頒發匾額嘉勉得獎茶農，場面溫馨隆重。

仁愛鄉農會總幹事戴錦稔表示，經過10年20屆次的努力，台灣高山茶王品牌已累積出龐大的消費族群，本屆冬季優良茶評鑑競賽參賽點數共計630件，評鑑過程嚴格秉持「品質、安全無毒與在地生產」鐵則，除質譜農業檢測，也配合茶業改良場進行茶葉DNA檢定等措施，淘汰率為53.2%。

▲仁愛高山茶王優良茶競賽頒獎，仁愛茶農王國雄獲特等獎。（圖／南投縣政府提供）

茶葉改良場指出，仁愛鄉冬茶茶區因9月上旬雨量偏高、積水，造成根系受損，導致明顯減產，但今年冬季氣溫較往年為低，冬茶特有的「冬仔氣」較明顯，而採製期間氣候晴朗，更有利於製茶品質，冬茶特色因而充分發揮；經評審入圍的茶樣，香氣、滋味等仍維持高山茶獨有的甘甜清爽，整體品質在往年水準之上，且「冬韻」表現佳。

本次評鑑結果：特等獎為「松赫之崗製茶廠」王國雄，頭等一為雲鼎茶庒、頭等二為新東興茶業黃江、頭等三為雲鼎茶庒、頭等五為李慶男、頭等六為林東翰、頭等獎有谷嵐緣、邱美櫻等14名、金獎有山林茶園、舞茶等82名、優良獎則有丁世達等193名。

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