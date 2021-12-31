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克服氣候管理得宜　巫耀堂、吳國銘勇奪杉林溪冬茶競賽特等獎

▲竹山杉林溪冬茶競賽頒獎，吳國銘獲新品種組特等獎。（圖／南投縣政府提供）

▲竹山杉林溪冬茶競賽頒獎，吳國銘獲新品種組特等獎。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

杉林溪冬茶競賽結果日前揭曉，烏龍茶組和新品種組特等獎分別由巫耀堂、吳國銘拿下；茶葉改良場凍頂工作站指出，今年8月至12月雨量和氣溫皆不穩定，造成茶樹根部受損或水分、養分吸收不足和部分茶園減產達2成等影響，獲獎茶農都是茶園管理得宜、維持產量，品質也不遜於往年。

杉林溪冬茶競賽頒獎典禮暨竹山鎮農會農特產品展售促銷活動，25日於竹山鎮農會農特產展售中心舉辦，由竹山鎮農會理事長沈春枝主持，縣長林明溱、縣議員蔡孟娥和游顥、竹山鎮長陳東睦、台中區農改場副場長洪梅珠、茶葉改良場凍頂工作站站長林儒宏、南投縣農會總幹事曾明瑞、及縣內多位鄉鎮農會總幹事都到場致意。

林儒宏指出，中南部茶區今秋8至9月降雨量較往年多2至3倍，約為664至1498公厘，致使排水較差的茶園茶樹根部受損，9月下旬至10月則降雨不足，茶樹生長所需水分供給及養分吸收大受影響，而10月至12月冬茶產製期間又逢雨水驟減，以及溫度下降、溫差大等氣候因素，使冬茶產量稍減，部分茶園減收近2成。

▲竹山杉林溪冬茶競賽頒獎，巫耀堂及吳國銘分奪特等殊榮。（圖／南投縣政府提供）

▲竹山杉林溪冬茶競賽頒獎（下同）。（圖／南投縣政府提供）

林儒宏說，管理得宜的茶園則能維持正常產量，且冬茶製茶期間天氣大多晴朗，有利製茶之萎凋及發酵度掌控，霜降後及立冬間採收茶葉，因氣溫低較具冬茶特色，製成之茶葉沖泡後具發酵香，且茶湯滋味甘甜或甘醇，頗具冬香，立冬後至小雪間晴天採收製成之茶葉，因氣溫稍高，外觀有白毫顯現情形。

▲竹山杉林溪冬茶競賽頒獎，巫耀堂及吳國銘分奪特等殊榮。（圖／南投縣政府提供）

整體而言，今年冬茶雖因氣候及人為等因素，造成不少茶樣產生缺失，但亦篩選出不少高品質好茶，值得消費大眾品嘗；今年獲獎冬茶具外型勻整、水色金黃、明亮清澈，發酵度與培火香搭配合宜，香氣馥郁優雅，滋味甘醇飽滿，活性佳，濃稠度均勻，業底香氣持久等特色，品質不遜往年。

林明溱親自頒匾表揚烏龍茶組特等獎得主巫耀堂及新品種組特等獎得主吳國銘，他說杉林溪茶深受茶饕喜愛，今年冬茶品質和銷售情況皆佳，讓茶農辛苦有了回報，雖然今年南投世界茶業博覽會因疫情停辦，但縣府仍結合2022年燈會在南投縣會展中心舉辦茶展售會，為茶農提供100個攤位，有興趣者可向農會報名，繳交保證金即可設攤。
 

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