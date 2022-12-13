李來希逆風酸佳德　「販賣的是虛假愛國鳳梨酥」

▲佳德食品外觀人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者皮心瑀／台北報導

大陸對台灣食品祭出新一波禁令，連伴手禮名店「佳德鳳梨酥」也名列其中，但面對陸方要求提供詳細配方比例，佳德因涉及商業機密放棄補件外銷，13日一早許多民眾前往店家消費表達支持。不過，全國公務人員協會前理事長李來希指出，這事重點是在意識形態作祟，「我看這家糕餅店賣的不是什麼鳳梨酥，它販賣的是虛假的『愛國』鳳梨酥」。

李來希指出，鳳梨酥的配方被說是營業機密，「是騙死人不用償命嗎？」製作鳳梨酥需要什麼高深的學問與知識？他的妻子看書蒐網之後，憑經驗就可以製作出又香又酥美味的鳳梨酥，這事重點不在鳳梨酥的配方，重點是在意識形態作祟，而這家糕餅店販賣的是虛假的「愛國」鳳梨酥，鳳梨酥好不好吃已是其次了，排隊購買這家鳳梨酥的人都蒙上了「愛國」的「陰影」，吃的好滿足，商家口袋滿滿，更是滿到會笑大家好傻好好騙。

李來希也說，飲食的基本常識，是因為餓了才吃，是因為好吃想吃才吃，是因為避免浪費勉強才吃，從來都不會是因為「愛國」才吃，不會因為「抗中」才吃，更不會傻到以為吃幾顆特定商家的鳳梨酥，就可以「抗中」，甚至可以「保台」。

近期台灣多項食品遭大陸以未完成輸陸更新註冊理由暫停進口，根據食藥署統計，自2021年10月起，陸續協助業者提交3232件的補件資料，目前合格註冊792件，2409件被視為不合格且未告知理由，其他31件自行註銷。

面對大陸壓力，佳德公告，為求品質穩定良好，仍以在地經營為主，因此外銷與否不影響經營，「佳德糕餅始於台灣，也深耕台灣，做好優質糕餅以及服務顧客，才是經營目標。」