　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李來希逆風酸佳德　「販賣的是虛假愛國鳳梨酥」

▲▼佳德食品外觀人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲佳德食品外觀人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者皮心瑀／台北報導

大陸對台灣食品祭出新一波禁令，連伴手禮名店「佳德鳳梨酥」也名列其中，但面對陸方要求提供詳細配方比例，佳德因涉及商業機密放棄補件外銷，13日一早許多民眾前往店家消費表達支持。不過，全國公務人員協會前理事長李來希指出，這事重點是在意識形態作祟，「我看這家糕餅店賣的不是什麼鳳梨酥，它販賣的是虛假的『愛國』鳳梨酥」。

李來希指出，鳳梨酥的配方被說是營業機密，「是騙死人不用償命嗎？」製作鳳梨酥需要什麼高深的學問與知識？他的妻子看書蒐網之後，憑經驗就可以製作出又香又酥美味的鳳梨酥，這事重點不在鳳梨酥的配方，重點是在意識形態作祟，而這家糕餅店販賣的是虛假的「愛國」鳳梨酥，鳳梨酥好不好吃已是其次了，排隊購買這家鳳梨酥的人都蒙上了「愛國」的「陰影」，吃的好滿足，商家口袋滿滿，更是滿到會笑大家好傻好好騙。

李來希也說，飲食的基本常識，是因為餓了才吃，是因為好吃想吃才吃，是因為避免浪費勉強才吃，從來都不會是因為「愛國」才吃，不會因為「抗中」才吃，更不會傻到以為吃幾顆特定商家的鳳梨酥，就可以「抗中」，甚至可以「保台」。

近期台灣多項食品遭大陸以未完成輸陸更新註冊理由暫停進口，根據食藥署統計，自2021年10月起，陸續協助業者提交3232件的補件資料，目前合格註冊792件，2409件被視為不合格且未告知理由，其他31件自行註銷。

面對大陸壓力，佳德公告，為求品質穩定良好，仍以在地經營為主，因此外銷與否不影響經營，「佳德糕餅始於台灣，也深耕台灣，做好優質糕餅以及服務顧客，才是經營目標。」

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
快訊／新莊工地重大意外　工人10樓墜落身亡
騎YouBike犯「傻眼錯誤」噴1595元！　男星慘叫：比高
侯友宜2024藍白合體？　柯文哲突插「這句話」全場大笑
班機起飛爆炸270死！　空難嫌犯不判死刑
老婆懷孕夫上網約砲　3男洗完澡怒了
汪小菲突閉嘴不戰大S…被猜「請去喝茶了」！
快訊／陳玉珍明返台！　曝與中磋商小三通、金酒遭禁結果

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

行政院版《選罷法》排黑條款　曾犯4大類罪刑者不得參選

以梅西、C羅比喻賴士葆　徐弘庭盼2024世代交替「爭取磨練機會」

2024辦同學會？藍綠白黨主席竟都是台大同屆　朱立倫：祝福賴清德

周玉蔻示愛喊「遷戶口」　吳怡農稱虛心接受：但現在不是她在選

侯友宜談2024「藍白合體」？　柯文哲插話「好好做代誌」

民間禁不禁抖音、小紅書？　蘇貞昌：參考民主國家做法

政院將通過選罷法「排黑」條款　蘇揆：盼各黨正副議長提名就排除

小三通停3年！陳玉珍建議把金門當「中間隔離點」　中方態度曝光

佳德鳳梨酥遭中國刁難乾脆不賣到對岸　蘇貞昌：深感佩服

在野黨籲開放小三通　蘇貞昌：中國疫情不公開、會搶藥

朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚

車準備發動...見男孩靠近　保母汪用頭頂開努力阻擋

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

鍾欣凌見徐乃麟嚇歪：我先回去！　看他掏出3萬元「拜託包養我XD

美髮師修空調踩斷木棍　驚傳巨響從天花板掉落

荷蘭婆婆幫大陸媳婦剪頭髮　成果她傻眼...喜獲點心安慰

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

墨龍太子降駕「賞女一巴掌」 　她摀臉轉半圈！網怒洗版廟方

男被拱上台羞喊「沒法度啦」　下秒菸嗓飆高音嚇壞主持人

行政院版《選罷法》排黑條款　曾犯4大類罪刑者不得參選

以梅西、C羅比喻賴士葆　徐弘庭盼2024世代交替「爭取磨練機會」

2024辦同學會？藍綠白黨主席竟都是台大同屆　朱立倫：祝福賴清德

周玉蔻示愛喊「遷戶口」　吳怡農稱虛心接受：但現在不是她在選

侯友宜談2024「藍白合體」？　柯文哲插話「好好做代誌」

民間禁不禁抖音、小紅書？　蘇貞昌：參考民主國家做法

政院將通過選罷法「排黑」條款　蘇揆：盼各黨正副議長提名就排除

小三通停3年！陳玉珍建議把金門當「中間隔離點」　中方態度曝光

佳德鳳梨酥遭中國刁難乾脆不賣到對岸　蘇貞昌：深感佩服

在野黨籲開放小三通　蘇貞昌：中國疫情不公開、會搶藥

竹市青少年創業體驗　商品販售、攤位設計通通自己來

家具行司機送貨...竟在新床上性侵女客戶！搬出老母幼子求情

行政院版《選罷法》排黑條款　曾犯4大類罪刑者不得參選

以梅西、C羅比喻賴士葆　徐弘庭盼2024世代交替「爭取磨練機會」

2024辦同學會？藍綠白黨主席竟都是台大同屆　朱立倫：祝福賴清德

NCC公布5G行動寬頻基地台電磁波量測結果

騎YouBike犯「傻眼錯誤」糗噴1595元！　男星慘叫：比高鐵來回台中貴

首位七冠王！許皓鋐奪回「棋王」寶座　年收入690萬寫新猷

找到了！父親不給玩手機　糖尿病少年離家18天…蹲坐超商被發現

街友推輪椅走1.5公里偷走信封內2千元　車號遭鎖定賴不掉

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

政治熱門新聞

爆乳田慎節火辣男友視角照　網讚：熱起來了

高虹安「0元助理」身分曝光　竟是PTT超級名人

館長開罵吳欣岱、王浩宇：我捐錢幫台灣　你們在哪裡

高虹安摸頭助理傳被打臉！　檢事官尪嗆爆：會有罪的是妳

快訊／陳玉珍明返台！　曝光與中磋商小三通、金酒遭禁結果

挺義務役役期延長　吳怡農拋4主張強化國防

柯文哲高喊「我自由了」　尾牙飆歌又自爆：下禮拜要K人

佳德、義美拒補件「商業機密」卻被出征　她批：這不是惡霸什麼才是？

挺徐巧芯戰立委！鍾沛君：守舊文化須革新

新竹市政府今年沒跨年活動　高虹安：讓許多人失望了

柯文哲2024總統戰隊曝光！　有意找「黃珊珊」接民眾黨秘書長

馬西屏：3大黨主席都是同屆同學

南投藍營3人願投入立委補選　皆籲團結勝選

王鴻薇參選44％認為不恰當　她分析：只能做一件事說服選民

更多熱門

相關新聞

佳德、義美拒補件「商業機密」卻被出征　她批：這不是惡霸什麼才是？

佳德、義美拒補件「商業機密」卻被出征　她批：這不是惡霸什麼才是？

我國水產及食品、飲料輸陸遭禁，佳德鳳梨酥指出，補件內容涉及詳細配方比例的商業機密，乾脆放棄補件，消息一出卻遭大批網友出征，立委蘇巧慧13日痛批，中國先用不透明、不合理的標準禁止產品輸入，甚至再要求補件商業機密。這不是惡霸，什麼才是惡霸？難道不應該一起檢視加害者的行為、撻伐中國的惡霸行徑嗎？

遭陸方暫停進口「傳被要求交配方」　佳德鳳梨酥聲明：放棄補件

遭陸方暫停進口「傳被要求交配方」　佳德鳳梨酥聲明：放棄補件

1顆＝一個排骨便當！「9種月餅熱量」一圖看

1顆＝一個排骨便當！「9種月餅熱量」一圖看

鳳梨酥包起來「放1小時」　變化嚇呆OL！

鳳梨酥包起來「放1小時」　變化嚇呆OL！

台空姐爭8歲女監護權　重女兒「想吃提拉米蘇還是鳳梨酥」

台空姐爭8歲女監護權　重女兒「想吃提拉米蘇還是鳳梨酥」

關鍵字：

佳德鳳梨酥

讀者迴響

熱門新聞

即／乩童狠甩女信徒巴掌！太玄宮回應了

員工突失控「對草爺狂飆三字經」！

熊熊轟成語蕎「不要臉」切八段！撕破臉原因曝

什麼工作年薪破百萬？他曝1職業低調賺

她見繼父電腦都裸照　自己竟是女主角

6°C寒流衝進台灣　最凍時間曝

小甜甜結婚1年哽咽揭「渣男施暴羞辱」！下跪被吐口水

女友是按摩師傅「哥們偷朝聖爽翻」　他一看LINE綠慘

這組車牌拍出3712萬元天價　舉牌美女表情搶戲

室內濕度降不下來！內行曝2絕招：乾到手指裂開

寒流更強了探4℃　2最低溫時間點曝

台YTR赴日洗泡泡浴激戰小姐！揭「3大超狂密技」

TOYOTA INNOVA最長候車期曝光

邵庭東京住飯店「巨量娃娃放床上」期待神服務挨批

老夫妻殺死臥病女　她掙扎後仍亡

更多

最夯影音

更多
朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚

朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚
車準備發動...見男孩靠近　保母汪用頭頂開努力阻擋

車準備發動...見男孩靠近　保母汪用頭頂開努力阻擋

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

鍾欣凌見徐乃麟嚇歪：我先回去！　看他掏出3萬元「拜託包養我XD

鍾欣凌見徐乃麟嚇歪：我先回去！　看他掏出3萬元「拜託包養我XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面