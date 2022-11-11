東港安泰醫院攜手台南敏惠醫護專科　合作人才培育　

▲東港安泰醫院與台南敏惠醫護管理專科學校簽訂人才培育聯盟備忘錄 。（圖／東港安泰醫院提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

東港安泰醫院於(10)日與台南敏惠醫護管理專科學校簽訂人才培育聯盟備忘錄，期望藉由醫院與學校的緊密合作，在培育及引介專業人才上，形成綿密而堅定的合作夥伴體系。使來自於屏東都會、偏鄉及離島的學子，能夠在免學費的優質教育中扎實學習，將來到安泰醫療院實習就業，服務在地居民，讓青年有未來，讓醫院有人才，讓民眾健康有保障。

安泰醫院位處於屏南，屬偏鄉、山地及離島地區，是屏東縣唯一的重度級急救責任醫院。有鑑於屏東人口嚴重老化，安泰醫院更提供亞急性、安寧、精神之整合性醫療照護，建構由居家、社區、日照到安養機構之連續性照護體系，讓偏鄉離島居民就醫平等，得到醫療無落差的照護服務。

敏惠醫護管理專科學校開辦至今，將近一甲子的歲月，以培育「健康促進、醫療照顧」專業人才為主軸。因學校屬於技職教育體系，期望同學「畢業即就業」，敏惠醫專與安泰醫院共同攜手，達成「五年公費，優質就業，專業深耕」之目標。

蘇清泉榮譽院長強調，秉持專業傳承的理念，肩負培養青年學子的責任心與使命感，讓青年學子無縫接軌投入安泰醫療職場，為學生、學校及醫院創造一合作就學、就業保證之典範。