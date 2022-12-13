備戰小三通！王必勝赴金門視察防疫措施　「開放時間由政院決定」

▲指揮中心指揮官王必勝赴金門視查，研商未來小三通開放之防疫需求。由左至右為疾管署主任劉士豪、金門醫院院長王世典、指揮中心發言人莊人祥、指揮中心指揮官王必勝、金門縣長楊鎮浯以及金門縣衛生局長李錫鑫、金門醫院副院長陳根雄。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

為瞭解金門當地港埠防疫作業及醫療量能準備，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝赴往金門地區與金門縣長楊鎮浯研商未來小三通開放防疫需求與整備規劃，包括入境檢疫流程與確診者安置和相關醫療量能。不過，被問及是否有望在春節前開放？王必勝表示，「我只是來看防疫，確切開放時間點將由行政院決定。」

今日視察由衛生福利部金門醫院王世典院長說明收治中重症確診個案醫療量能因應整備情形。依據最新專責可收治病人數規範，該院於今年11月3日調整專責床數後，目前共設有32床(含負壓隔離病房4床)，收治住院對象主要為中重症確診患者及因其他疾病經醫師評估有住院治療必要之確診者。

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另，針對輕症確診者設置「加強型防疫旅館」，可提供高風險或無住院需要但不符合居家照護條件之確診者照顧需求，實際最大收案容納人數約可達50~60人。

▲指揮中心指揮官王必勝赴金門醫院了解收治中重症個案醫療量能因應整備情況。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，金門醫院制定有傳染病緊急應變計畫，因應COVID-19法定傳染病需求啟動階段式清空收治計畫，最大收治量能可達52床(含負壓隔離病房4床)。指揮官對於其規劃及院所全體同仁的努力予以肯定，該院亦將持續視疫情變化調整後續COVID-19確診通報與領藥流程，維持病床週轉率，並加開門診及疫苗接種事宜，提升金門地區民眾醫療可近性及免疫保護力。

指揮中心指出，王指揮官隨後前往金門水頭港，聽取金門縣政府與疾病管制署臺北區管制中心說明入境通關動線、旅客發燒篩檢、快篩試劑發放作業、有症狀旅客唾液採檢場地及環境清消作業、有呼吸急促或生命徵象不穩定之個案後送金門醫院就醫處置、入境有疑似症狀旅客，可由防疫車輛接送等流程與整備情形。

王指揮官強調，金門縣政府雖已於今年3月完成相關演練，惟作為港埠主管機關，應隨邊境防疫指引適時辦理跨機關之實兵演練，通盤檢視、儘早發現缺失，檢討並滾動修訂每個作業環節，以改善通關阻礙，降低各項緊急突發狀況事件發生機會，兼顧防疫安全與通關便利性。