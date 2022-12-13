台南光華高中重孝道　學子創作競賽列前茅

▲教育部國教署孝道教育資源中心所舉辦之2022年「孝道教育」系列創作競賽成績揭曉，台南市光華高中獲創意短片組全國第二名及佳作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

教育部國教署孝道教育資源中心所舉辦之2022年「孝道教育」系列創作競賽成績揭曉，台南市光華高中綜合高中三年級林思彤同學，榮獲創意短片組全國第二名，高中部二年級的林佑芯和莊禕瑄同學獲得佳作，這是繼去年獲教育部國教署評選為孝道教育行動學校後，再次展現學校推動品格與孝道教育成果。

林思彤同學的作品以《孝順是什麼？孝談人生》為題，透過訪問民眾、師長對孝順的看法，及回顧自己和親人的互動與對孝順的感知進行紀錄，並反思如何更具體落實於日常生活中，內容貼切感人。對於得獎，林思彤表示：「謝謝評審們的青睞和肯定，還有身邊的師長及親朋好友一直以來的鼓勵支持。」

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獲得佳作的林佑芯和莊禕瑄同學作品是《遲來的陪伴》，則是以自己的真實生活及反思為創作題材，在導師黃淑貞老師的熱心指導與鼓勵下，首次參賽即脫穎而出。林佑芯說：『感謝主辦單位提供這麼好的平台，讓我們可藉由創作，表達長久以來，不好意思對媽媽說出口的感謝與愛。我想自己何其幸運，初試啼聲就能獲評審青睞，未來，在精進自己的能力後，我會再嘗試參加比賽，鼓勵更多人能大聲說「孝」』。

光華高中張敬川校長表示，情感教育期實是國民教育中應該重視的環節，而高中階段的親子關係對學生的學習與成長影響甚鉅。學校長期以來推動多元智慧教育，讓同學們學以致用，把自己真實的故事或所見所聞，透過創意發想進而實際完成作品，除了發揚了傳統孝道精神與文化，也是素養導向學習旳極佳範例。