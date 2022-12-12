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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

TVBS民調王鴻薇46%領先吳怡農38%　44%認為她參加補選不恰當

▲▼王鴻薇大直市場掃街拜票 。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨北市立委補選參選人王鴻薇 。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市第三選區立委因準台北市長蔣萬安請辭，缺額將於1月8日補選，選戰只剩不到一個月，最新民調顯示，國民黨參選人王鴻薇以46%領先民進黨參選人吳怡農38%，兩人差距8個百分點。但值得注意的是，針對王鴻薇當選台北市議員後卻投入立委補選一事，有44％認為並不恰當。

本次參加立委補選的共三人，除了王鴻薇、吳怡農，還有無黨籍的蕭赫麟。根據《TVBS民調中心》調查，明年初的北市第三選區立委補選，有77%第三選區市民表示會去投票（54%一定會，23%可能會），另外7%尚未決定是否去投票，16%表示不會去投票。而在候選人中，目前以王鴻薇支持度最高，為46%，吳怡農支持度居次，為38%，而蕭赫麟目前支持度僅1%，另外15%未表態。

交叉分析顯示，20-29歲及30-39歲年輕選民對吳怡農支持度皆超過五成，王鴻薇則在三成以上；40-49歲民眾有41%支持王鴻薇，也有36%支持吳怡農，但有20%未表示意見；而50-59 歲及60歲以上民眾均有五成以上支持王鴻薇，高於吳怡農三成左右的支持度。

政黨傾向方面，國民黨認同者對王鴻薇支持度為87%，只有5%支持吳怡農；而民進黨支持者，高達92%表示支持吳怡農；民眾黨支持者對王鴻薇支持度為63%，高於吳怡農的23%；中立選民有49%支持王鴻薇，也明顯高於23%支持吳怡農，27%尚未決定支持對象。

至於王鴻薇參加補選是否恰當，調查結果顯示，有44%認為不恰當，高於認為恰當的36%，21%沒有表示意見，此議題是否成為王鴻薇隱憂，值得觀察。

本次調查由《TVBS民調中心》於12月5日至11日18:00 - 22:00及12月10日至11日13:30 – 17:00進行，共接觸1212位20歲以上設籍台北市立委第三選區民眾，其中拒訪為217位，拒訪率為17.9%，最後成功訪問有效樣本995位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1 個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為 TVBS。

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