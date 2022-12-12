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恐嚇小黃運將+友人住處鳴槍　宜蘭囂張男3天內2度持槍犯案　

▲▼29歲林男在五結鄉一地下場遭逮被移送偵辦及警方起出的槍枝子彈。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

29歲林男在五結鄉一地下場遭逮，警方起出槍彈。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

囂張！宜蘭29歲林姓男子，12月1日搭計程車一再改地點與司機起糾紛，持槍恐嚇交保，不料，3日為還3千元，與友人電話中起口角，竟在友人住處鳴一槍，再次被逮，被依恐嚇罪及槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦，經檢察官裁定，林男必須每天向住居所在地之派出所報到。

羅東分局於12月1日凌晨接獲計乘車司機報案，在羅東鎮中山路段因與乘客發生爭執而遭持槍恐嚇，警方當日7時許，趁29歲林男外出之際，順利於5小時內埋伏逮捕到案，並起獲非制式手槍1枝及子彈64顆，經移送宜蘭地檢署交保後，復於12月3日凌晨，林男另因要還友人3千債務，與友人電話中起口角，不爽之下，竟持槍至冬山鄉義成路段友人住處鳴槍。

林男3日內第2次持槍犯案後，警方於當日10時許在五結鄉台興路某大廈地下停車場，再次將其拘提到案並起獲一把道具槍，因當場查獲的是槍管未通的道具槍，警方懷疑鳴槍的是其他槍枝，於12月6日持搜索票將其林男逮捕並取出槍管及1發子彈，全案依恐嚇罪及槍砲彈藥刀械管制條例移送宜蘭地檢署偵辦，經檢察官裁定，命林嫌每天向住居所在地之派出所報到。

▲▼29歲林男在五結鄉一地下場遭逮被移送偵辦及警方起出的槍枝子彈。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼29歲林男在五結鄉一地下場遭逮被移送偵辦及警方起出的槍枝子彈。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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