宜蘭人氣景點礁溪龍潭湖驚見浮屍　警追查婦人落水死因

▲人氣景點的宜蘭龍潭湖，11日上午被發現有一浮屍。（示意圖／宜縣府提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭景點礁溪龍潭湖11日上午驚見一具女浮屍，警消獲報後趕往救援，打撈上岸時已明顯死亡，經警方初步查證，死者為黃曾姓婦人，警方調查釐清婦人落水死因中。

宜蘭人氣景點的龍潭湖，一早被晨運的民眾發現有人浮在水面，警消獲報後派員前往救援，不幸的是，上午10時30分許打撈上岸時，這名婦人身體僵硬已明顯死亡，警方在死者身上找到證件，經查死者是85歲的黃曾姓婦人，警方正調查釐清她落水死因。