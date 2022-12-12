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社會 社會焦點 保障人權

蒙面黑衣男闖高雄民宅「暗夜狂轟6槍」　被害男身分背景曝光

記者吳奕靖、賴文萱／高雄報導

高雄林園一處民宅12日凌晨發生槍擊事件，蒙面黑衣男囂張3波槍擊，連開了6槍，嚇得周遭住戶整夜不敢闔眼。暗夜連續3波槍擊，究竟是什麼糾紛引起，警方表示，已鎖定嫌犯，待到案釐清後說明；而該案已引起附近鄰居恐慌，地方議論紛紛，有人揣測，被害人在中鋼上班，疑似交友複雜可能因此受到牽連惹禍。

▲▼高雄又槍擊！林園民宅遭轟6槍。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼高雄又槍擊！林園民宅遭轟6槍。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼高雄又槍擊！林園民宅遭轟6槍。（圖／記者吳奕靖攝）

附近鄰居指出，今天半夜凌晨3點睡到一半，突然聽到碰！碰！2聲很大聲的槍聲，讓他馬上驚醒查看，發現對面民宅遭到開槍，沒想到大概隔20分鐘後，再度聽到2聲槍聲，接著3點40分，又傳來2大聲槍聲，他立刻報警，但也被嚇得整晚不敢睡覺。

▲高雄林園槍擊案，民眾拍下整個過程 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄林園槍擊案，民眾拍下整個過程。（圖／記者吳奕靖翻攝）

暗夜連續3波槍擊，究竟是什麼糾紛引起警方尚未說明，但槍擊案已讓附近鄰居恐慌，地方議論紛紛，有人揣測，被害人疑似交友複雜，附近做工程搭架的友人租屋處，日前才剛遭開車衝撞，推測可能因此受到牽連惹禍。據了解，被害人才剛搬來沒多久，在中鋼上班，身分單純，家裡有4、5個小孩。

▲▼高雄又槍擊！林園民宅遭轟6槍。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄又槍擊！林園民宅遭轟6槍。（圖／記者吳奕靖攝）

林園分局對此指出，12日3點41分接獲通報，在林園區信義路某住宅有槍擊案，員警火速趕往現場，到場犯嫌已離去，在該住宅發現留有6個彈孔，地上6個彈殼，無人傷亡。

分局長張泰賓獲知消息，立即與刑警大隊共組專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，涉案車輛目前已查獲並鎖定涉案人，相關發生原因仍等待警方於犯嫌到案後釐清。

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