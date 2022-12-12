社區大樓出入分子複雜　保全報警！果然查獲毒品交易

▲第一警分局逮獲廖姓毒蟲、吳姓上手。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市第一警分局執行「清源專案2.0」期間掌握情資，轄內某社區大樓疑有民眾交易毒品，經近月跟監蒐證，本月5日當場逮獲廖姓男子正與吳姓男子進行交易，並查獲海洛因、大麻、安非他命等毒品共約220公克（含毛袋），依毒品防制條例移送台中地檢署偵辦；檢方複訊後聲押吳男獲准，廖男以3萬元交保。

警方表示，11月初接獲轄內保全業者指稱，某社區大樓住戶反映出入份子複雜，疑似有毒品交易情形，警方遂立即報請檢方指揮偵辦，並進行監控。

檢警發現，1名廖姓男子形跡可疑，疑持有毒品，經持續對其實施蒐證，見時機成熟，於5日當場查獲廖男持現金7000元與上手吳男交易毒品，並查扣第一級毒品海洛因（含袋毛重44.37公克）、第二級毒品大麻（含袋毛重87.04公克）、第二級毒品安非他命（含袋毛重共75.29公克）、第二級毒品卡西酮（含袋毛重0.59公克）、不明粉末1包（含袋毛重12.31公克）、第一級毒品海洛因香菸1根等證物。

▲檢警查扣毒品交易證物。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方當日以違反毒品危害防制條例將廖、吳2人移送台中地檢署，檢方複訊後認吳男有串證、逃亡之虞，向法院聲押獲准，廖男3萬元交保。

台中市第一警分局長張啟祥呼籲，各行各業民眾都是社會守護者，如發現周遭有可疑人、事、物，請立即撥打110報案專線，讓歹徒無所遁形，警民一體共同維護社會治安。