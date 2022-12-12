開車邊講電話「曝光通緝身分」！　他邊吸棒棒冰：過完年再報到

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名吳姓男子開車邊講電話，巡邏員警將他攔停，盤查過程中發現他竟是通緝犯，員警喝令他下車，男子一副無所謂的樣子，表示「我知道阿！打算過年完再報到」，還一邊吸著棒棒冰。警方搜索人車時，還起獲大量毒品，全案依毒品通緝及毒品危害防制條例送辦。

▲高雄通緝男被逮到，淡定吸棒棒冰喊「過完年再報到」。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事件發生在11日凌晨2點多，鼓山分局員警巡經華榮路時，發現一部自小客車龜速行駛，後方車輛陸續超車，員警見狀便趨前將他攔停，發現駕駛竟開車邊講電話。

盤查過程中，發現吳姓男子竟是通緝犯，員警請他下車，但吳男遲遲不下車，員警告訴他，「下來！你現在是通緝！」沒想到吳男卻淡定表示：「我知道阿，等一下」，隨後一邊吸著棒棒冰，一邊走下車。

▲▼警方於吳男身上、車內搜出毒品等證物，當場將他上銬帶返所偵辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方後續於吳男身上及車內起獲毒品咖啡包47包、海洛因3包、K他命1包，還有毒品吸食器、玻璃球、電子磅秤、手機及分裝袋等，立即將他上銬帶回派出所偵辦。

初步了解，吳男於今年11月11日遭高雄地檢署以毒品罪嫌發佈通緝在案，吳男自知遭通緝，1個月來為避免遭到警方查緝，都以租賃車為家，沒想到卻因為違規行為讓自己通緝身分露餡。