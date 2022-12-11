蔡英文、賴清德檯面下驚濤駭浪？　徐巧芯曝「江湖傳言」

▲總統蔡英文、副總統賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨九合一選舉慘敗，總統蔡英文請辭黨主席職務，副總統賴清德已宣布將登記參選，為2024大選布局態勢明顯。不過，這並非賴清德第一次試圖挑戰大位，2020總統選戰時，他就曾表態投入選舉，成為蔡英文連任之路的一大關卡，最後兩人透過初選分出高下，但過程中較勁不斷，而國民黨台北市議員徐巧芯透露蔡賴埋下心結的「江湖傳言」。

2018年民進黨地方選舉同樣失利，當時擔任行政院長的賴清德選擇請辭，最後接受蔡英文慰留，直到2019年1月10日行政院總預算案通過後才請辭獲准。同年3月中，賴清德突拋震撼彈，表示有意參選總統，民進黨遂展開總統初選，「蔡賴對決」兩方廝殺3個月，最終由蔡英文以35.67%打敗賴清德的27.48%。

然而，該次初選納入手機民調，傳出台灣石油工會理事長陳嘉麟向會員蒐集支持蔡英文的手機號碼；這被影射是要在手機民調上作弊。而賴清德也有表示，「各個縣市很多團體」都發生類似情形。

徐巧芯在《張雅婷辣晚報》表示，江湖上有一個傳言，總統初選若用市內電話抽樣，就是中華電信的資料，有系統會自動化的撥打，所以有一個基本的公平性，但手機民調哪一些手機電話會被納入就有學問在，就有傳出說有人先去了解一輪這些號碼大多支持誰，剔除對自己不利的部分，只保留對自己有利的，所以手機加進來，蔡英文才勝出，這是民進黨內部傳言，代表大家一直耿耿於懷，在結束後才傳言不斷。

徐巧心說，賴清德這4年來做了副總統，可是他沒什麼表現的機會，一直等到2022英系用徵召派了很多人，結果大輸，參加立委補選的吳怡農一開始參選就是砲打蔡英文，明明他就是被徵召的人，為什麼還要講提名的問題？因為新潮流系已經開始對英系攻擊，被民進黨撻伐的台北市議員王世堅、立委高嘉瑜、立委何志偉，他們都是比較支持賴清德的，他們比較敢說出蔡英文執政的問題，英系一定覺得又是你們搞鬼，雖然檯面上看不英賴鬥爭，但未來會持續發生。