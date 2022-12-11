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澎湖吃無菜單料理！她見「前2道」嫌爛不吃了　內行打臉：好貨欸

▲海鮮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲不少人喜歡到澎湖吃海鮮。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人到澎湖最期待的就是大啖海鮮。但一名女網友抱怨，最近到澎湖一間無菜單餐廳吃飯，一個人要價1千元，結果上來的菜色卻讓她傻眼，隨即要求店家不用繼續上菜了，想要結帳走人，更嘆出遊心情受到影響，因此氣得PO文公審。沒想到眾多網友看到後，反而嫌她吃米不知米價。

原PO在臉書「爆怨公社」發文表示，和朋友去澎湖吃一個人1千元的無菜單料理，但菜色卻讓她相當失望，「上蝦球薯條、螺肉火龍果，本來很期待的，這兩道吃完後面已經沒有想吃的慾望」。隨後她就和老闆說前2道菜會認賠，但後續的菜色不用再上了，打算要直接結帳。

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▲▼。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO看到菜色很失望。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

不過老闆沒有理會，而是直接把剩下的菜色做完，再丟到桌子上，讓原PO更加憤怒，「老闆一副要跟我吵架的氣勢，意思就是要我買單付全額？因為是無菜單料理，所以你上雞塊薯條也要我買單全吞嗎？」感嘆本來帶朋友出來玩一起吃好料，瞬間心情全沒了，最後提醒眾人，到澎湖吃飯要慎選店家。

不過文章一出反被酸爆，內行人一眼認出老闆使用的是澎湖道地的海鮮食材，「那個蝦如果是狗蝦真不便宜，還有那個楊桃螺貴貴，如果一般吃熱炒習慣，對於澎湖海鮮不熟的朋友就浪費了」、「吃米不知道米價」、「單看螺肉就知道店家用的是好貨欸，價格不便宜」、「前面兩道菜看起來就有400元的價值了，都是澎湖食材」、「火龍果應該是澎湖產的紅肉，而且那才不是什麼蝦球啊，那是澎湖才有機會吃到的炸狗蝦啊」。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲網友發現老闆用的是楊桃螺。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

還有人說，「無菜單料理，不都是這樣嗎？愛吃不愛吃都有可能出現，如果愛挑食的一律建議點菜，愛吃啥吃啥」、「我懷疑你不懂什麼叫無菜單料理」、「海鮮都很貴好嗎」、「無菜單不是讓你喊停就停，只付已上餐的部分，因為食材都已經處理下去了，就算你不吃也是要付全額」、「要看全部的菜色才能評論吧」、「頭一次聽到吃私廚的無菜單料理還可以只結前面兩道菜的喔？奧客的行為一直在升級進化」。

據《東森新聞》報導，該名老闆也出面喊冤，表示當日準備的都是澎湖知名海鮮，蝦球用的是澎湖水產大明蝦下去炸的，約有300元價值，螺肉也是楊桃螺，2人份就要200元。由於當時客人有強調不能吃生食，因此他也準備了1800元的新鮮老鼠斑和南瓜佛跳牆等，整套餐點價值應該超過4千元，沒想到菜色還沒上齊就被客人抱怨，引發消費糾紛。

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