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社會 社會焦點 保障人權

三重女乾屍死因超悲哀「營養不良」！市府接手處理…暖心善款湧入

▲▼ 捐錢 。（圖／社會局提供）

▲三重區長陳奇正（中）和三重社福中心主任劉彥伯（右1）、福隆里長曾嘉斌（右2）等代表市府致贈3萬元慰金給案家的先生（左）及女兒 。（圖／社會局提供）

記者戴上容／新北報導

新北三重某套房昨出現「女乾屍」！女兒伴屍超過百天，堅信媽媽會死而復生，一旁還點著詭異薰香，震驚社會，後來在警方抽絲剝繭下才知是社會底層悲歌，死者為54歲王婦今日相驗，死因為「心肺衰竭、胃食道疾病及營養不良」；新北市府社會局目前已接手處理，此外，三重善心人士也紛紛捐款，幫助這對父女。

據了解，死者王婦原本和丈夫在台中生活，育有一子一女，兒子成年後便獨自搬到高雄居住，女兒林女因家中經濟困頓，讀到國小5年級就沒讀了，所學的知識有限，讓人誤以為智力不足。

2014年王婦與夫婿大吵一架，帶著女兒林女北漂落腳新北三重，平日以舉廣告牌打零工維生，女兒林女平日就在套房內足不出戶。王婦死前數年身體不適，但因為她沒有錢所以遲遲沒有去看醫生，也不知道自己得了什麼病，女兒透露，媽媽死前腹部脹得很大很大，而且黑黑的，常常躺在床上很不舒服。

今年9月，王姓婦人在套房內過世，疑似死前為了安慰女兒，才告訴她「媽媽會復活喔！」知識程度有限的女兒聽信後，點起薰香、開啟冷氣，堅信母親會死而復生，但媽媽日日乾癟成為一具乾屍。

昨天下午4時許，已經4個多月沒有收到租金的林姓房東，收到其他房客投訴很臭，覺得事有蹊俏，到租屋處察看後赫見房客已成乾屍，全案才曝了光；死者女兒經警訊問，不斷重複說「不可以跟別人說她已經走了」、「媽媽會復活」警方又通知前夫到案釐清案情，這才拼湊出事情原貌。

原來伴屍的女兒母親死後，都靠生父親接濟維持生活，由於父親近期也得了癌症，自顧不暇，才沒有發現前妻已逝世。今日下午相驗，王婦死因為「心肺衰竭、胃食道疾病及營養不良」，令人不勝唏噓。

▲▼ 前夫 。（圖／民眾提供）

▲今日相驗，前夫接受媒體採訪。（圖／民眾提供）

目前新北市社會局已介入協助，將協助案家生活及居住協助丶喪葬丶就醫及心理諮商等事宜。此外，三重善心人士也紛紛慷慨解囊，分局長陳永昌率先捐贈2萬元，三重調解會主席林志忠慨捐5萬元，三重區長陳奇正代表市府致贈3萬元慰問金，其餘是三重警偵查隊長蔡志惟主持邀請警察們自由樂捐，合計共17萬5千元交由案家，市府表示，未來三重社福中心會持續關懷服務。

▲▼ 三重區長陳奇正（右3）和三重社福中心主任劉彥伯（右1）、福隆里長曾嘉斌（右2）等 代表市府致贈3萬元慰金給案家的先生（左） 。（圖／社會局提供）

▲▼ 三重區長陳奇正（右3）和三重社福中心主任劉彥伯（右1）、福隆里長曾嘉斌（右2）等 代表市府致贈3萬元慰金給案家的先生（左） 。（圖／社會局提供）

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