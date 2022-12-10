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大陸 大陸焦點 特派現場

交流跨海峽　利民三十載

記者趙禕/上海報導

從1992年開始每年舉辦迄今未曾間斷的「海峽兩岸都市交通學術研討會」，今天再次在大陸及台灣兩地同步舉辦。兩岸專家透過視訊雲端相會，除了四場主題報告之外，還在三個分論壇和一個青年論壇中分別就40個研究項目深入研討，為海峽兩岸各地的交通建設、規劃建言獻策。

▲▼第30屆海峽兩岸都市交通學術研討會今天在大陸及台灣透過視訊舉行。（圖／記者趙禕攝）

▲▼第30屆海峽兩岸都市交通學術研討會今天在大陸及台灣透過視訊舉行。（圖／記者趙禕攝）

▲第30屆海峽兩岸都市交通學術研討會今天在大陸及台灣透過視訊舉行。（圖／記者趙禕攝）

今年是海峽兩岸都市交通學術研討會的第30屆，受到新冠疫情的影響，兩岸還是以上海和台中分設主會場，透過線上與線下結合，多點同步舉辦。本屆活動的主題是「都市交通發展的轉型與再出發--三十而立，攜手向前」，有來自海峽兩岸的業界專家學者、企業代表400多人與會。台灣主辦方台北市交通安全企促進會理事長邱裕鈞表示，三十年來，研討會充分達成了聯繫兩岸情感、、交流兩岸專業、傳承兩岸經驗的目的，未來我們更堅定努力維繫這個傳統。

▲台北市交通安全企促進會理事長邱裕鈞。（圖／記者趙禕攝）

▲台北市交通安全企促進會理事長邱裕鈞。（圖／記者趙禕攝）

上海主辦方上海市科學技術協會黨組書記、副主席馬興發也說：「兩岸專家在多年交往中針對海峽兩岸都市交通的現狀和發展戰略，相互磋商，拓寬思路，為改善都市交通問題提供了許多建設性建議和理論依據，並通過學術交流取長補短，共同進步，建立了深厚友誼。上海市科協將繼續發揮開放型、平台型、樞紐型組織優勢，聯動更多專家資源，切實為兩岸民眾謀福祉，推動海峽兩岸科技事業的進一步合作發展。」

▲上海市科學技術協會黨組書記、副主席馬興發。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市科學技術協會黨組書記、副主席馬興發。（圖／記者趙禕攝）

本次會議的台灣會場設在台中市逢甲大學，台中市政府秘書長黃崇典先向與會人員介紹台中市的情況。他表示，台中在努力打造永續零碳城市，交通一直是城市減碳的發展重點，為此台中市政府持續推動都市交通轉型，運用最新資訊科技，提供市民更安全、便利及多元的運輸服務；他祝福這項活動讓雙方共同邁向下一個三十年的合作與交流。逢甲大學校長王葳也表示，都市發展、城市環境和人民福祉息息相關；好的城市規劃應該包含安全性、可行性、便利性、有序性等特點，隨著高科技、通訊技術不斷進步，新智慧引入城市規劃尤為重要；希望大家攜手為城市建設構建新的契機，為居民提供宜行宜居的美好未來。

▲台中市政府秘書長黃崇典。（圖／記者趙禕攝）

▲台中市政府秘書長黃崇典。（圖／記者趙禕攝）
▼逢甲大學校長王葳。（圖／記者趙禕攝）

▼逢甲大學校長王葳。（圖／記者趙禕攝）

承辦本次會議的上海市交通工程學會理事長、同濟大學黨委書記方守恩表示，海峽兩岸都市交通學術研討會是海峽兩岸交通界交流的年度盛事。30年來，兩岸交通專家學者用智慧和知識，為促進交通發展、推動經濟融通、服務民生福祉傾力付出，取得成績的同時，也成為交通環境日新月異的見證者、參與者、受益者。上海市交通工程學會將為深化兩岸交通領域學術交流，增進兩岸科技人文互動，促進兩岸交通創新發展做出新貢獻。

▲上海市交通工程學會理事長、同濟大學黨委書記方守恩。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市交通工程學會理事長、同濟大學黨委書記方守恩。（圖／記者趙禕攝）

在今天的會議上，台中市政府交通局局長葉昭甫、同濟大學城市風險管理研究院院長孫建平、逢甲大學建設學院特聘客座教授曾梓峰，和甘肅省交通投資管理有限公司黨委書記、董事長李文傑分別就《低碳城市與智慧交通》、《增強系統韌性　實現超大城市交通高品質發展　從<上海市交通發展白皮書>看韌性交通建設》、《智慧城市中需求導向智慧交通的課題觀察》、《路衍經濟：可持續交通發展的甘肅實踐》四個主題做專題報告；另外還有來自兩岸的40位報告人，分別聚焦「都市交通未來三十年」、「智慧交通的數位底座」、「生態交通探索與實踐」三個專題論壇和青年論壇作交流報告，內容涉及構建現代綜合交通運輸體系、韌性城市與韌性交通的互動、網聯汽車與路協同、交通風險監測管控、綠色出行與服務資訊誘導、弱勢群體交通需求及回應等題目深入研討。

▲台中市政府交通局局長葉昭甫就《低碳城市與智慧交通》做主題報告。（圖／記者趙禕攝）

▲台中市政府交通局局長葉昭甫就《低碳城市與智慧交通》做主題報告。（圖／記者趙禕攝）

▼本屆會議上的四場主題報告。（圖／記者趙禕攝）

▼本屆會議上的四場主題報告。（圖／記者趙禕攝）

海峽兩岸都市交通學術研討會由上海市科協和台北市交通安全促進會在1993年共同創辦於上海，第二屆會議移師台北舉行，此後形成兩年在大陸城市、一年在台灣城市輪流舉辦的常態性學術研討會，先後在海峽兩岸27個城市持續舉辦到今年第30屆。這屆研討會由中國科協指導，上海市科協、台北市交通安全促進會和逢甲大學共同主辦，上海、江蘇、浙江、安徽、河南、湖南、甘肅、江西、重慶、青島等10個省市科協和兩岸8家交通領域相關機構共同參與，共徵集論文165篇，參與機構數量和論文徵集數量都創下了歷史新高。

▲往屆「海峽兩岸都市交通學術研討會」除了會議討論之外，還多次安排兩岸專家學者互訪，實地考察兩岸各項建設的推動。（圖／主辦方提供）

▲往屆「海峽兩岸都市交通學術研討會」除了會議討論之外，還多次安排兩岸專家學者互訪，實地考察兩岸各項建設的推動。（圖／主辦方提供）

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