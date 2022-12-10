下周低溫探12度　超強冷空氣「直逼寒流」？最新預測出爐

▲下周將有兩波冷空氣襲擊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(12/12)東北季風增強，溫度下滑，中部以北下探16度，下周三(12/14)再有一波冷空氣，低溫跌至14度，不過達冷氣團等級機率降低，下周末更強冷空氣襲台，低溫恐崩跌至12度或10度以下，可能直逼強烈冷氣團甚至寒流規模。不過氣象局則表示，下周末預測模式資料還在調整中，仍有變化和不確定性。

中央氣象局預報員張承傳表示，明天東北季風強度會增強些，各地溫度會更低，中部以北、東北部低溫16到17度，其他地區18到20度，明天北部高溫則會降到17度到19度，中部、花蓮23到25度，南部、台東約25到28度。

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類似天氣持續到下周二(12/13)，張承傳表示，下周三(12/14)將再有一波冷空氣南下，中部以北、東北部低溫約14度到15度，其他地區約17到18度，據最新預測模式，該波冷空氣較之前預測減弱，「達大陸冷氣團機率降低，定義東北季風機率高。」

▲未來一周天氣2波冷空氣將帶來兩階段降溫。（圖／氣象局）

下周四、下周五(12/15~12/16)冷空氣稍微減弱，氣溫將回升1到2度。不過下個周末(12/17~12/18)將迎來一波超強冷空氣。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」 今在臉書上表示，再下一個周末(12/17~12/18)有機會迎來更強的冷空氣，「直逼強烈冷氣團甚至寒流的規模」；不過還有一段時間，還有修正空間，繼續觀察下去。

對此，氣象局預報員張承傳表示，下周六(12/17)會再有一波冷空氣下來，強度可能比前面幾波再更為增強，目前預測模式低溫為12度或13度，甚至更低，模式預測確實也有低於10度，但目前僅能參考，資料都還在調整中，未來還會再有變化，後面資料還需要再觀察1到2天，等預測模式穩定後才能較為準確。

至於降雨部分，未來一周降雨與今天(12/10)類似，北部、東北部會有降雨，其中基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有大雨機率，花東則有局部降雨。

▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

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