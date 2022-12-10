宛如平行移動！雲圖罕現「台灣的影子」　鄭明典曝兩關鍵才能形成

▲氣象局長鄭明典分享雲圖出現台灣的影子。（圖／鄭明典臉書）

記者李姿慧／台北報導

受東北季風增強影響，氣象局今(12/10)上午對北北基宜等北部4縣市發布大雨特報，氣象局長鄭明典也在臉書上分享今早雲圖，罕見出現「台灣的影子」，有網友驚呼「以為台灣平行移動了」。氣象局長鄭明典受訪時表示，因氣流繞著地形走，加上水氣，兩關鍵要件在地形影響下形成背風面氣流的影子。

氣象局今上午針對宜蘭、基隆，台北和新北市發布大雨特報，氣象局長鄭明典今上午也在臉書上分享雲圖，雲層壟罩北台灣，雲圖也罕見出現「台灣的影子」。

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鄭明典在臉書上表示，看看早上的雲圖，台灣有個明顯的「影子」，只是這個影子不是光學上的影子，是地形影響下背風面氣流的「影子」！通常背風面氣流中的雲會消散，所以很少看到這麼完整的氣流影子。

雲圖出現罕見「台灣的影子」，也讓網友驚呼「真的，以為平行移動了」。

鄭明典受訪時表示，他是第一次看到這麼貼近台灣地形形狀的氣流影子，很罕見；冬季氣流穩定，往南垂直運動時，會繞著地形走，地形前面會有雲，再往南，尾流區域不會跟地形貼在一起，會沿著地形走，而邊緣的雲往南，若遇到氣溫升高，就會變形或消散，必須要有氣流和水氣兩個關鍵要件剛好符合，才能形成如此貼近台灣地形的形狀。