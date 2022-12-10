下周兩段式降溫！恐迎入冬首2波冷氣團接力襲擊　今3地雨彈開炸

▲下周將出現兩階段降溫，且可能達冷氣團等級。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風增強，且將延續至下周，今天北海岸、大台北山區、宜蘭留意大雨。天氣風險公司表示，未來一周將出現兩段式降溫，其中下周二晚間有一股更強冷空氣南下，下周三影響最顯著，低溫可能下探14度，達冷氣團等級；下周五至下周末可能又有一波達冷氣團的冷空氣南下。

天氣風險公司分析師林孝儒表示，今天(12/10)開始蒙古冷高壓逐漸南下，台灣附近東北季風隨之增強，並延續至下周整周北方冷高壓接續影響，台灣沿海地區易有7級或以上強陣風，北台灣及宜花地區多持續為陰雨的天氣，這幾天尤其北海岸、大台北山區、宜蘭都要留意日雨量達大雨機會，而背風面的中南部及台東大多可維持晴到多雲天氣，大致上不太有降雨的影響。

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氣溫趨勢部分，林孝儒表示，隨著一股股冷空氣推下，雖有些氣溫起伏微小差異，不過大致上北台灣體感溫度已略有寒意，而中南部雖然白天氣溫相對較舒適，不過早晚偏涼冷，預估今晚開始隨著一小股冷空氣南下，至下周一(12/12)北台灣低溫降至16度到17度，白天高溫也僅有18到20度左右，中南部氣溫多落在17到26度，局部沿海空曠或近山平地則要留意輻射冷卻作用出現低溫極值，有機會探至13度到15度。

▲周末到下周的天氣懶人包。（圖／翻攝自天氣風險臉書）

下周二(12/13)白天雖然冷空氣略有減弱，各地氣溫可再回升個1度到2度，林孝儒表示，很快地，下周二晚間再度伴隨另一股更強的冷空氣南下，到下周三(12/14)影響最顯著，北台灣平地低溫將有機會降至14度，達冷氣團等級，而中南部影響雖然較小，但高低溫也都會再降個1到3度左右。

林孝儒分析，下周四至下周五(12/15~12/16)白天冷空氣略有減弱，會再較下周三(12/14)回升個1度到3度，但後續亦要再留意下周五(12/16)晚間至下周末(12/17~12/18)可能又將是一波有機會達冷氣團的冷空氣南下影響，今天開始到下整周，要多加留意氣溫的降幅變化。

由於目前菲律賓東海面有熱帶擾動發展，林孝儒表示，未來雖然有機會增強為熱帶性低氣壓，不過由於未來一段時間台灣附近都將是強勁且偏冷的東北風佔據，這樣的環境是不利於颱風靠近台灣，預估未來會在呂宋島東方海面往東北方轉走，對台灣不會有直接影響的。