21歲女車手大姐頭「日領百萬」　夢中素顏＋鯊魚夾遭逮超糗畫面曝

▲▼ 女車手大姐頭遭逮，素顏鯊魚夾畫面超糗 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市1名21歲李姓女子，因為缺錢加入詐騙集團成為車手間的大姐頭，負責任務分工、取簿，日前該集團成員在淡水捷運站旁提款機大肆提款，淡水警方展開調查，6日清晨持拘票前往李女位於新莊的租屋處查緝，李女睡眼惺忪遭到逮捕，另逮到暫住李女家的黃姓車手，訊後將2人依詐欺罪嫌送辦。

據了解，淡水警方10月接獲報案，在淡水捷運站周邊地區有車手四處提領詐騙款，警方調閱監視器，發現車手相當狡猾且機靈，提領詐款前、後均刻意避開監視器或進入小巷內，並與同夥相約在無監視器地方接觸交款及取卡，躲避警方查緝。

淡水警方經擴大調閱周邊監視器與叉比對，鎖定李女涉有重嫌，6日清晨前往李女位於新莊區的租屋處拘提睡眼惺忪的李女。

李女供稱，因為缺錢花用才會加入詐騙集團擔任車手，因取款金額大、績效好，後來在集團內擔任車手頭，指揮旗下車手任務分工，單日提領金額突破百萬元，每次可獲得報酬數千至上萬不等。

黃姓男子則表示，是在李女慫恿下，加入詐騙集團擔任車手暫住她租屋處，每天從新莊至淡水區提領詐騙款；警方詢後將2人依詐欺罪嫌送辦，並持續追緝上游犯罪集團。