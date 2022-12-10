陸放寬防疫「急拚疫苗接種率」　香港專家：不要只用「滅活疫苗」

▲大陸目前仍以國產滅活疫苗為接種主力。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸近期大幅放寬防疫措施，許多大陸民眾都對疫情的發展感到擔憂。對此，香港政府專家顧問、香港中文大學呼吸系統講座教授許樹昌建議，大陸目前的抗疫短板是老年人接種率不夠高，一定要推高疫苗接種率，以及補打加強針，「不要只用滅活疫苗，還可以用腺病毒載體疫苗和核酸疫苗等。」

許樹昌8日接受大陸媒體《澎湃新聞》採訪，他提到，一旦放鬆管控，人員流動更加頻繁，感染人數增多，這個規律肯定會發生的，「新加坡跟香港情況相似，今年初，BA.2感染了很大一波人潮，到了8月BA.5感染了第二波，日新增感染人數過萬。不久前，又有新的奧密克戎亞型變異株XBB，帶來了另外一波感染，日新增感染人數九千至一萬，但很快就回落了。」

許樹昌指出，大陸也一樣，如果放寬防疫，總體的感染人數會上升，但最重要的是推高疫苗接種率，病毒變得越來越溫和，大家不用害怕出門，「就算感染了，輕症多，重症少，出門要戴好口罩，多洗手，降低受感染的風險。」

許樹昌認為，感染人數多少，主要是反映疫情的走勢，最緊要的還是看重症率多少，有多少人需要進深切治療部（即ICU）用呼吸機，以及死亡人數等，「整體感染數字不是一個很重要的指標，只要疫苗接種率夠高，就算防控開放，輕症多，重症少。」

許樹昌舉例，很多地方例如新加坡已不再通報每天的感染人數，而是一周才報一次，反而每天報的是重症人數，「不需要採取特別的措施來壓制疫情高峰，因為主要都是輕症，反而要集中火力提高疫苗的接種。」

許樹昌說，防控放開也是有序推進的，例如8月份，香港的餐飲店只允許4人一桌，營業時間只能到晚上10點，隨著疫苗接種率提高，同桌的人數可以增多到12位，營業時間不再限制，「逐漸放開管控的同時，看看疫情是否有反彈，如果沒有反彈，放開的口子可以慢慢加大。」

許樹昌強調，不應該用「躺平」來形容防控措施的調整，因為當疫情出現變化，病毒傳播力強，殺傷力減弱，疫苗接種率提高時，順應時勢調整策略是明智的，「背後還有很多工作需要做，包括推高疫苗接種率等，現在香港已經推出第五針疫苗。」

許樹昌還建議，大陸目前的抗疫短板是老年人接種率不夠高，跟香港早期差不多，一定要推高疫苗接種率，以及補打加強針，「不要只用滅活疫苗，還可以用腺病毒載體疫苗和核酸疫苗等。從數據來看，如果之前打了滅活疫苗，第三針轉用核酸疫苗，形成的抗體保護率更好。」