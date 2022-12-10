　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸放寬防疫「急拚疫苗接種率」　香港專家：不要只用「滅活疫苗」

▲上海,疫苗,方艙,隔離。（圖／CFP）

▲大陸目前仍以國產滅活疫苗為接種主力。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸近期大幅放寬防疫措施，許多大陸民眾都對疫情的發展感到擔憂。對此，香港政府專家顧問、香港中文大學呼吸系統講座教授許樹昌建議，大陸目前的抗疫短板是老年人接種率不夠高，一定要推高疫苗接種率，以及補打加強針，「不要只用滅活疫苗，還可以用腺病毒載體疫苗和核酸疫苗等。」

許樹昌8日接受大陸媒體《澎湃新聞》採訪，他提到，一旦放鬆管控，人員流動更加頻繁，感染人數增多，這個規律肯定會發生的，「新加坡跟香港情況相似，今年初，BA.2感染了很大一波人潮，到了8月BA.5感染了第二波，日新增感染人數過萬。不久前，又有新的奧密克戎亞型變異株XBB，帶來了另外一波感染，日新增感染人數九千至一萬，但很快就回落了。」

許樹昌指出，大陸也一樣，如果放寬防疫，總體的感染人數會上升，但最重要的是推高疫苗接種率，病毒變得越來越溫和，大家不用害怕出門，「就算感染了，輕症多，重症少，出門要戴好口罩，多洗手，降低受感染的風險。」

▲上海,疫苗,方艙,隔離。（圖／CFP）

許樹昌認為，感染人數多少，主要是反映疫情的走勢，最緊要的還是看重症率多少，有多少人需要進深切治療部（即ICU）用呼吸機，以及死亡人數等，「整體感染數字不是一個很重要的指標，只要疫苗接種率夠高，就算防控開放，輕症多，重症少。」

許樹昌舉例，很多地方例如新加坡已不再通報每天的感染人數，而是一周才報一次，反而每天報的是重症人數，「不需要採取特別的措施來壓制疫情高峰，因為主要都是輕症，反而要集中火力提高疫苗的接種。」

許樹昌說，防控放開也是有序推進的，例如8月份，香港的餐飲店只允許4人一桌，營業時間只能到晚上10點，隨著疫苗接種率提高，同桌的人數可以增多到12位，營業時間不再限制，「逐漸放開管控的同時，看看疫情是否有反彈，如果沒有反彈，放開的口子可以慢慢加大。」

▲香港疫情,香港,疫苗通行證,Omicron,病床。（圖／CFP）

許樹昌強調，不應該用「躺平」來形容防控措施的調整，因為當疫情出現變化，病毒傳播力強，殺傷力減弱，疫苗接種率提高時，順應時勢調整策略是明智的，「背後還有很多工作需要做，包括推高疫苗接種率等，現在香港已經推出第五針疫苗。」

許樹昌還建議，大陸目前的抗疫短板是老年人接種率不夠高，跟香港早期差不多，一定要推高疫苗接種率，以及補打加強針，「不要只用滅活疫苗，還可以用腺病毒載體疫苗和核酸疫苗等。從數據來看，如果之前打了滅活疫苗，第三針轉用核酸疫苗，形成的抗體保護率更好。」

►鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」5入超特價1080元！輕量好帶、直接微波超方便

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
這地方發錢了！　每人可領2500元
人夫睡了女業務！　LINE響不停「超噁對話」全曝
獨／摩斯「神級餐點」緊急停賣！　從官網上消失
Sandy懷胎8月出狀況！　雙腳驚現「化膿腫痛」
快訊／4縣市大雨特報！　警戒區出爐
年收100萬夫妻買板橋房「揹40年房貸」！　網見金額愣了
NBA勇士球員被控「性侵女大生」！　不顧哀求硬上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華為授權5G技術給OPPO　任正非曾說「閒下來賺點專利費」

陸放寬防疫「急拚疫苗接種率」　香港專家：不要只用「滅活疫苗」

北京不再通報各區疫情數據　只公布全市感染總數

陸入境隔離傳「再少3天」　台商社群：成都酒店「5天就放人！」

黎智英2項詐欺罪成　被判刑5年9個月

女醫私下惡行曝光！修改「雙胞胎」超音波　接生後秘密賣掉1嬰

陸海關「口頭告知」金酒暫停輸陸　台商：春節特供高粱預估漲2成

魏鳳和：台灣是中國的台灣　勿低估解放軍「堅如磐石」的決心

抖音「4K直播世界盃賽事」被告上法庭　遭控擾亂市場秩序

陸再禁台啤、金門高粱！連黑松、維他露也都「暫停進口」

孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」

Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

雙人舞獨留女孩呆站！　陌生暖男上台陪伴表演

逛動物園遇烏龜翻車 四腳朝天狂揮小手收

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

男學生們接力灌籃秀英姿！　網歪樓：玩音遊的感覺很強

影片曝！醋男持3槍轟小王　警駁火「嫌頭中彈」命危

愛貓少女抱走「流浪黑貓」　2個月後警找上門被法辦！

華為授權5G技術給OPPO　任正非曾說「閒下來賺點專利費」

陸放寬防疫「急拚疫苗接種率」　香港專家：不要只用「滅活疫苗」

北京不再通報各區疫情數據　只公布全市感染總數

陸入境隔離傳「再少3天」　台商社群：成都酒店「5天就放人！」

黎智英2項詐欺罪成　被判刑5年9個月

女醫私下惡行曝光！修改「雙胞胎」超音波　接生後秘密賣掉1嬰

陸海關「口頭告知」金酒暫停輸陸　台商：春節特供高粱預估漲2成

魏鳳和：台灣是中國的台灣　勿低估解放軍「堅如磐石」的決心

抖音「4K直播世界盃賽事」被告上法庭　遭控擾亂市場秩序

陸再禁台啤、金門高粱！連黑松、維他露也都「暫停進口」

肌力大挑戰防災知識連連看　南消二大防災園遊會創新宣導

蔣智賢少棒當捕手只因戴面具很帥　改守三壘是美麗的誤會

男肛門痛大便失禁！一看「爆漿」飄異味　醫示警：不治療恐敗血症

熱戀情侶先收藏！九份侘寂民宿收藏浪漫太平洋　低調試營運依然爆滿

「全台唯一水產品」可銷中國大陸　業者：就是表單如實填寫

紓困金2500元又來了！4千民眾年底補荷包　資格、時間曝

監察院調查台大學倫案　教部證實：發函要校方查處與課責

N刷《First Love》驚見11個超強細節！首集就暗示結局　隱藏2彩蛋激甜

中國再禁台啤、金門高粱　總統府：啟動因應措施、全力協助業者

張國煒持股換手　立榮航空訂明年1／13股臨會補選3董1監

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

大陸熱門新聞

人妻準備一桌火鍋　夫自煮麵條吃

女子驚叫「我只穿內衣！」　大白破門擄人

陸再禁台啤、金門高粱！連黑松也暫停進口

大冒險輸了！7男捆住圍攻　女直播主哭慘

為何「暫停進口」台食品？　國台辦回應

嗨過頭！26歲球迷熬夜看世足GG了

百萬網紅直播被當街刺死！　竟是同行為了4萬元下毒手

一通電話騙走她1.1億！話術震撼眾人：拿不回來了

美軍援台灣　國台辦：倚美謀獨注定失敗

快訊／台水產品99.9％全軍覆沒！

女醫改「雙胞胎」結果　秘密賣掉1嬰

世足運彩賺12萬！他嫌少衝彩券行砸店

陸海關「口頭告知」金酒暫停輸陸

陸入境隔離傳放寬　台商社群：成都5天放人

更多熱門

相關新聞

「打科興患肺結節」引恐慌　專家否認

「打科興患肺結節」引恐慌　專家否認

繼糖尿病和白血病後，大陸科興疫苗近日被爆出現「肺結節」副作用，引發民眾恐慌，官方否認並指「莫讓謠言干擾抗疫大局」。中國科學院院士高福24日回應稱，目前沒有證據表明二者之間有密切關係，但這個疫苗還有它「自身的缺憾」。

香港疫情下月才達最高峰！醫院主管曝病房淪陷

香港疫情下月才達最高峰！醫院主管曝病房淪陷

半年前打科興！港議員體內已驗不到抗體

半年前打科興！港議員體內已驗不到抗體

刺胳針：3至17歲接種新冠疫苗劑量可與成人一樣

刺胳針：3至17歲接種新冠疫苗劑量可與成人一樣

科興董事長：打第3針疫苗「抗體跳升10倍」

科興董事長：打第3針疫苗「抗體跳升10倍」

關鍵字：

許樹昌滅活疫苗

讀者迴響

熱門新聞

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

教召男揍班長！軍方要他關5年被駁回

鍾明軒驚出車禍！

玖壹壹健志「私訊梅西」被回了！

中居正廣傳罹癌停工到年底！　「近照快成皮包骨」日網憂

女友妹妹太正　男滿腦子都是她：怎辦？

快訊／芝妍連換5套「水藍色婚紗絕美」！

整場出現18張黃牌　梅西怒轟裁判

獨居老人困收納箱4天　見警忍不住哭

男友曾是玩咖！她開床頭櫃失眠了

LINE「1按鍵露餡」好老公狂約砲！妻哭：好噁心

金鐘主持人驚爆「正在偷吃」！

阿根廷英雄梅西寫3紀錄！　賽後卻因1件事暴怒

秦綾謙惹不起！　女醫酸爆廖科溢

即／三重女伴母屍百天！真相藏洋蔥

更多

最夯影音

更多
孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」

孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」
Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

雙人舞獨留女孩呆站！　陌生暖男上台陪伴表演

雙人舞獨留女孩呆站！　陌生暖男上台陪伴表演

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面