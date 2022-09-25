陸網傳「打科興疫苗患肺結節」引恐慌　專家否認：二者無密切關係

▲大陸國產滅活疫苗。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

繼糖尿病和白血病後，大陸科興疫苗近日被爆出現「肺結節」副作用，引發民眾恐慌，官方否認並指「莫讓謠言干擾抗疫大局」。中國科學院院士高福24日回應稱，目前沒有證據表明二者之間有密切關係，但這個疫苗還有它「自身的缺憾」。

據《中新社》報導，高福24日亮相由中國科學技術大學上海研究院主辦的墨子沙龍，和民眾分享「人類、病菌與疫苗」話題。

對於接種疫苗與肺結節風險，高福表示，目前沒有證據表明二者之間有密切關係，但這個疫苗還有它「自身的缺憾」，這給科研人員提出一個新問題，「今後我們對肺臟免疫要進行很好的研究。」

高福指出，人類在地球上生活，一直在求平衡，比如，坐飛機會墜機、走路會摔倒，但大家並沒有因可能的風險而將之全盤否定，面臨大規模疫情，疫苗既幫助防止個體的死亡或重症，又保護群體不發病，所以當人類沒有別的選擇的時候，「我們就是需要疫苗。」

新冠病毒變異後，大陸疫苗還有用嗎？高福表示，疫苗提供基礎免疫，奧密克戎（Omicron）儘管有了變異，疫苗在防感染上大打折扣，防發病上打了一點點折扣，防傳播上也打了一點折扣，但在防重症、防死亡上效果非常明顯，「所以大家一定不要不相信疫苗。」

「#科興 肺結節#」或「#北京科興肺結節#」日前登上微博熱搜，閱讀數2小時破2000萬，不少網友PO文分享經歷，「難怪我們辦公室7個人5個肺結節」、「我身邊好幾個朋友這兩三個月接連不是蕁麻疹就是肺結節，而且體檢肺結節的兩位女性並不是抽菸人群」。不過相關話題之後突然被屏蔽。

《經濟日報》23日發文回應，稱從免疫原理看，滅活疫苗與肺結節風險沒有關聯，疫苗仍然是抗擊疫情的重要工具，要鼓勵沒有疫苗接種禁忌的民眾自願接種。文章發出呼籲，「莫讓謠言干擾抗疫大局。」