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嘉義知名甕仔雞店遭球棒隊狠砸「還開直播」　去年開幕也被砸

記者翁伊森、翁子皓／嘉義報導

嘉義一間知名甕仔雞店，今年與去年間兩度遭惡煞持棍棒砸店，導致店員受傷，店內物品毀損，店長認為兩案彼此間有關係，希望警檢能積極調查，確保他們開店安全。警方調查後，認為兩案沒有明確關係，也將兩案共計9名嫌疑人，訊問後送辦，並強調警方回持續調查，強勢執法，維護秩序與安全。

▲▼嘉義甕仔雞店，連2年遭惡煞鬧事。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義甕仔雞店，連2年遭惡煞鬧事。（圖／記者翁伊森翻攝）

知名甕仔雞店去年10月間開店時，遭4名惡煞持鋁棒闖入，打傷店長與店員，還肆意破壞店內物品。警方調查後發現，是離職員工因薪資糾紛，因此找來友人為他出氣，警方循線逮人，訊問後依妨害秩序、傷害及妨害自由罪，移送偵辦。

▲▼嘉義甕仔雞店，連2年遭惡煞鬧事。（圖／記者翁伊森翻攝）

不料，今年10月25日，5名男子在餐廳內等候用餐時，突然起身持棍棒，砸毀店內物品。警方調查，5名男子供稱是等候餐點時間過久，且服務生態度不佳，有口角衝突，5人才在該店翻桌鬧事，警方已將5名滋事男子依毀損罪，函送偵辦。

▲▼嘉義甕仔雞店，連2年遭惡煞鬧事。（圖／記者翁伊森翻攝）

店主表示，去年4惡煞闖入打人，導致有人受傷，還有人手被打斷，但最後檢方只起訴2人，讓他感到很不滿，沒想到起訴沒多久，今年10月25日店內又遭人翻桌鬧事，讓他認為兩案之間有關連，但警方調查卻說是消費糾紛，他表示自己是正常做生意，也沒跟人有深仇大恨，但如今店內屢遭惡煞砸店傷人，讓員工個個人心惶惶，希望警方能積極辦案，並保護他們的安全。

▲▼嘉義甕仔雞店，連2年遭惡煞鬧事。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方表示，店家認為2案有關聯性，但目前查無證據顯示該2案有關聯，警方仍持續調查相關事證，釐清是否有其他案情，另警方亦對2案共9名涉嫌人約制告誡，勿心存僥倖挑戰公權力，警方將強勢執法並依法究辦，並加強該店周遭巡邏密度及安全維護，以穩定轄區治安與維護社會秩序。

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