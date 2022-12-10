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大陸 大陸焦點 特派現場

陸再禁台啤、沙士進口！　陸委會：非理性刁難台灣業者

▲▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸海關總署近日接連暫停台灣水產、酒水、飲料等多項食品進口，引起業者擔憂。對此，陸委會回應，政府絕不接受對岸以食安監管之名製造非貿易關稅障礙，非理性刁難台灣業者，「將依循WTO規範及雙邊協議管道，要求陸方儘速祛除非關稅貿易障礙，並保障我方應有的權益。」

陸委會提到，有關中共海關進一步擴大暫停我方相關業者進口，政府已掌握相關訊息，並已依據中國大陸食品生產新規定向中國海關申請註冊。

▼沙士被大陸暫停進口。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼ 台啤、黑松沙士、啤酒、汽水。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會指出，此次對岸主管部門突然將我方水產品、食品加工品、飲料等食品暫停輸陸，對我方產品出口大陸已經形成貿易障礙，我方將依循WTO規範及雙邊協議管道，要求陸方儘速祛除非關稅貿易障礙，並保障我方應有的權益。」

陸委會說，絕不接受對岸以食安監管之名製造非貿易關稅障礙，非理性刁難台灣業者，「政府對於中共違反國際貿易規範，阻礙兩岸商業經貿往來，再度表達不滿與遺憾。希望對岸懸崖勒馬，恢復兩岸正常經貿交易秩序。」

陸委會強調，政府各機關已就產業可能造成的影響加以評估，同時結合各公協會積極幫助產業界拓展銷售管道、外銷獎勵、輔導產業升級等各種措施，「台灣不會放棄任何市場，但也不接受非市場因素干預要脅。台灣產業歡迎與各方合作，請國人及產業界放心。」

對於台灣水產品被暫停進口的原因，大陸國台辦發言人朱鳳蓮9日晚間表示，部分台灣輸大陸食品企業註冊訊息不完整，不符合大陸方面要求，有關主管部門暫未對這些企業給予註冊，「這是正常的食品安全監管措施，希望台灣食品企業盡快向有關主管部門提供符合要求的企業註冊訊息。」

朱鳳蓮還說，主管部門已通過既有聯繫渠道向台方通報有關事項和要求，並按照有關規定處理台灣輸大陸食品生產企業註冊，已按要求更新註冊訊息並審核通過的企業一直對大陸保持正常出口，「所謂『無預警禁止進口』純屬刻意炒作。」

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2022.9.28） 。（圖／記者任以芳攝）

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