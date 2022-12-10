王鴻薇、王世堅選後首同台了！　「共同目標是讓蘇貞昌下台」

▲王鴻薇、王世堅。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）



實習記者李密／台北報導

日前國民黨北市立委補選參選人王鴻薇曾表達願拜會民進黨台北市議員王世堅，王世堅也喊話王鴻薇一起留在議會當「蔣」師，暗示讓民進黨立委補選人吳怡農當選，王鴻薇則繼續當議員。今（10日）早，王鴻薇於臉書貼出兩人合照，表示昨日已於節目中同台。王鴻薇更補充，針對王世堅邀請她一起當「蔣」師，她的回應是「我跟你有共同的目標，就是讓蘇貞昌早日下台。」

▲王世堅力挺吳怡農，喊話王鴻薇一起當「蔣」師。（資料照／記者湯興漢攝）

日前王鴻薇表示，其實自己跟王世堅很熟，也很感謝王對自己問政的肯定，會詢問王世堅願不願意相見，她很想拜會王。王世堅也邀約王鴻薇繼續留在議會一起當「蔣」師，讓吳怡農當選，兩人一同監督新科台北市長蔣萬安。

兩人於昨（9）日終於合體，王鴻薇今在臉書表示，昨天上中視庶民大頭家，在選後第一次遇見王世堅。兩人開心拍了合照，她說要PO出來，王世堅則大方一口答應，並強調「妳一定要說我讓妳和我一起當『蔣師』」。

王鴻薇則回覆「沒問題，」還跟王世堅說，「我跟你有共同的目標，就是讓蘇貞昌早日下台，這一點我會和你一起努力。」兩人互動十分逗趣。