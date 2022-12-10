　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

擋箭牌不只侯友宜還有蔣萬安！　吳怡農談松機遷移：只見王鴻薇反對

記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農8日拋出2030年桃機第三跑道完成後遷建松山機場等政見，被競選對手王鴻薇批評是「紙上談兵」，吳怡農10日回應，新北市長侯友宜2015年表態支持、台北市長當選人蔣萬安今年9月也說要好好研議，「只看到松山的王議員針對這個議題不斷謾罵，希望可以更認真討論這個議題，不要謾罵跟口水。」

吳怡農10日至濱江市場掃街拜票，對於松山機場遷移議題，吳怡農表示，昨日街頭開講時也報告松機遷移政策，獲得很多民眾支持，松機遷移影響最多的是雙北市，新北市長侯友宜2015年已經表態支持、準市長蔣萬安今年9月接受採訪時也表明應該討論這個議題，可見他也不反對。

吳怡農指出，只看到松山的王議員針對這個議題不斷謾罵，松山機場的議題是民眾多年來的期盼，「我們好不容易有條件能認真面對這個議題，讓台北更加進步，希望可以更認真討論這個議題，不要謾罵跟口水。」

對於藍營質疑松山機場遷移有國安疑慮，對此，吳怡農指出，松指部最重要的任務是行政專機，公共政策要有取捨，考量各種因素後，自己認為遷移機場符合國民最大利益，「不願意遷什麼都是理由，願意遷到處都有方法。」

對於蔡正元批評吳怡農抄襲政策，吳回應，應少一點點口水，多一點建設性的評論，松山機場的遷移、遷建或是廢除，不管用什麼字眼，幾十年來是大家的期盼，有許多政黨候選人包含現任市長都討論過，隨著桃園機場第三跑道完工，「我們有條件、本錢討論這個議題，提早規劃，讓雙北有最好的發展。」

對於王鴻薇喊冤自己很認真討論，吳怡農表示，他看到的只有批評說空話連連等等，自己很認真提出具體的主張，隨著桃機三完工，再接下來兩年政策定案，並責成專責機構、做出完整規劃，個人主張在213公頃腹地建設綠地公園、周圍則是公共設施及社會住宅的擴建，「期待王議員提出她不同意哪一點。」

▲民進黨立委候選人吳怡農濱江市場掃街。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委候選人吳怡農濱江市場掃街。（圖／記者林敬旻攝）

►52歲江宏恩大秀腹肌身材超好！秘密是「日安塑崩錠」

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
JKF女郎外流私密片！　他曝還有未爆彈：是當紅網紅小三
iPhone 15最新渲染圖！　可以摺疊、雙螢幕
妹子高速騎車「狗兒站後面」！　驚險影片曝
哈利梅根「鬼話連篇」！　外媒怒揭6大謊言
金鐘主持人驚爆「正在偷吃」！　狗仔突揭內幕
快訊／陸再禁台啤、金門高粱！　黑松、維他露全暫停進口
快訊／芝妍結婚了！　婚紗照美爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭李明哲爆常上中共官媒節目　王鴻薇嘆同情：這就是政治性操作

高虹安搶贏蔣萬安！張治祥將任竹市府秘書長　柯文哲讚好人選

吳怡農遲到、嗆記者「道歉」了！　王鴻薇：請做好情緒管理

王鴻薇上央視稱蔡英文「領導人」　吳怡農：盼民代在國際媒體為台發聲

擋箭牌不只侯友宜還有蔣萬安！　吳怡農談松機遷移：只見王鴻薇反對

王鴻薇、王世堅選後首同台了！　「共同目標是讓蘇貞昌下台」

幕後／政治精算師的轉念　朱立倫走過換柱、公投失利邁向2024造王者

卓榮泰、呂孫綾嘉義助陣！李俊俋質疑對手：市府行政不中立

藍綠2022大選執政縣市、議會席次　得票率消長一次看

敗選檢討首次開會　鄭文燦邀地方黨部主委出席：盼黨務更貼近民意

孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」

Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

影片曝！醋男持3槍轟小王　警駁火「嫌頭中彈」命危

雙人舞獨留女孩呆站！　陌生暖男上台陪伴表演

鸕鶿過冬基隆河吃到飽　預計5個月嗑45萬吳郭魚

愛貓少女抱走「流浪黑貓」　2個月後警找上門被法辦！

吳宗憲猛虧廖科溢：枕頭山你也上　「身體好就多運動」..曝汪小菲台來時間

遭李明哲爆常上中共官媒節目　王鴻薇嘆同情：這就是政治性操作

高虹安搶贏蔣萬安！張治祥將任竹市府秘書長　柯文哲讚好人選

吳怡農遲到、嗆記者「道歉」了！　王鴻薇：請做好情緒管理

王鴻薇上央視稱蔡英文「領導人」　吳怡農：盼民代在國際媒體為台發聲

擋箭牌不只侯友宜還有蔣萬安！　吳怡農談松機遷移：只見王鴻薇反對

王鴻薇、王世堅選後首同台了！　「共同目標是讓蘇貞昌下台」

幕後／政治精算師的轉念　朱立倫走過換柱、公投失利邁向2024造王者

卓榮泰、呂孫綾嘉義助陣！李俊俋質疑對手：市府行政不中立

藍綠2022大選執政縣市、議會席次　得票率消長一次看

敗選檢討首次開會　鄭文燦邀地方黨部主委出席：盼黨務更貼近民意

竹北高鐵特區黃金地段「合新詠遇」！雙鐵＋產業利多前景可期

台酒證實中國禁售台灣啤酒！　無奈吐：不是第一次、說好又反悔

遭李明哲爆常上中共官媒節目　王鴻薇嘆同情：這就是政治性操作

魏鳳和：台灣是中國的台灣　勿低估解放軍「堅如磐石」的決心

千千體驗最硬教召「被毒氣演練嚇到」　親嚐5軍中伙食讚：神仙等級

高虹安搶贏蔣萬安！張治祥將任竹市府秘書長　柯文哲讚好人選

美國佛洛伊德壓頸致死案　員警膝蓋壓背判刑3.5年

泡麵過期5年不丟！媽搬爛木櫃回家…狂囤垃圾　釣出苦主：偷丟會被罵

3種食物多吃，看起來比同齡少10歲　勝過貴婦保養品

吳怡農遲到、嗆記者「道歉」了！　王鴻薇：請做好情緒管理

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

政治熱門新聞

「城中城大火」監察院糾正高雄市　市府：持續改善

國民黨2024誰出線？　綠委估「他」對民進黨威脅最大

藍綠執政縣市、得票率、議會席次消長一次看

敗選檢討首次開會　鄭文燦邀各縣市黨部主委暢所欲言

高虹安首波小內閣名單出爐！

王鴻薇、王世堅選後首同台！　「共同目標是讓蘇貞昌下台」

王世堅轟「賴著不走全是弊」　嗆蘇貞昌：順便帶走那根撞球桿

吳怡農一周內兩度槓記者！　黃揚明：荒腔走板已有人介入處置

將賴清德「引蛇出洞」？　他曝：蔡英文手上還有「2王牌」

幕後／政治精算師的轉念　朱立倫邁向2024造王者

卓榮泰呂孫綾嘉義助陣李俊俋

嗆記者「以為王鴻薇發言人」　吳怡農致歉：未來會做得更好

2024剩2強對決？黃暐瀚：柯文哲已無法撼動選局

藍圍剿吳怡農「松機遷建」抄襲　他揭盲點：越抄襲越草包

更多熱門

相關新聞

克國上次PK是輸中國　門神才22歲

克國上次PK是輸中國　門神才22歲

克羅埃西亞今在卡達世界盃8強爆冷擊敗內馬爾領軍的巴西，頭號功臣就是門將利瓦科維奇（Dominik Livakovic）在PK大戰中撲出2顆點球，不過上一次克羅埃西亞在國際賽輸掉PK大戰竟是對中國，而當時同樣是利瓦科維奇出任守門員。

王鴻薇上央視稱蔡英文「領導人」　吳怡農：盼民代在國際媒體為台發聲

王鴻薇上央視稱蔡英文「領導人」　吳怡農：盼民代在國際媒體為台發聲

王鴻薇、王世堅選後首同台！　「共同目標是讓蘇貞昌下台」

王鴻薇、王世堅選後首同台！　「共同目標是讓蘇貞昌下台」

被梅西怒罵「白痴」的人是他！

被梅西怒罵「白痴」的人是他！

小萌貓受困引擎室　救貓竟遭車主誤會是詐騙

小萌貓受困引擎室　救貓竟遭車主誤會是詐騙

關鍵字：

吳怡農王鴻薇立委補選松山機場蔣萬安侯友宜影音

讀者迴響

熱門新聞

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

中居正廣傳罹癌停工到年底！　「近照快成皮包骨」日網憂

玖壹壹健志「私訊梅西」被回了！

教召男揍班長！軍方要他關5年被駁回

整場出現18張黃牌　梅西怒轟裁判

鍾明軒驚出車禍！

獨居老人困收納箱4天　見警忍不住哭

男友曾是玩咖！她開床頭櫃失眠了

即／三重女伴母屍百天！真相藏洋蔥

秦綾謙惹不起！　女醫酸爆廖科溢

克羅埃西亞PK力退巴西闖4強

魔獸生日包下夜店！台兩大咖也到場

PK大戰還未上陣就出局！內馬爾痛哭

阿根廷英雄梅西寫3紀錄！　賽後卻因1件事暴怒

人妻準備一桌火鍋　夫自煮麵條吃

更多

最夯影音

更多
孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」

孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」
Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面