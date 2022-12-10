擋箭牌不只侯友宜還有蔣萬安！　吳怡農談松機遷移：只見王鴻薇反對

記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農8日拋出2030年桃機第三跑道完成後遷建松山機場等政見，被競選對手王鴻薇批評是「紙上談兵」，吳怡農10日回應，新北市長侯友宜2015年表態支持、台北市長當選人蔣萬安今年9月也說要好好研議，「只看到松山的王議員針對這個議題不斷謾罵，希望可以更認真討論這個議題，不要謾罵跟口水。」

吳怡農10日至濱江市場掃街拜票，對於松山機場遷移議題，吳怡農表示，昨日街頭開講時也報告松機遷移政策，獲得很多民眾支持，松機遷移影響最多的是雙北市，新北市長侯友宜2015年已經表態支持、準市長蔣萬安今年9月接受採訪時也表明應該討論這個議題，可見他也不反對。

吳怡農指出，只看到松山的王議員針對這個議題不斷謾罵，松山機場的議題是民眾多年來的期盼，「我們好不容易有條件能認真面對這個議題，讓台北更加進步，希望可以更認真討論這個議題，不要謾罵跟口水。」

對於藍營質疑松山機場遷移有國安疑慮，對此，吳怡農指出，松指部最重要的任務是行政專機，公共政策要有取捨，考量各種因素後，自己認為遷移機場符合國民最大利益，「不願意遷什麼都是理由，願意遷到處都有方法。」

對於蔡正元批評吳怡農抄襲政策，吳回應，應少一點點口水，多一點建設性的評論，松山機場的遷移、遷建或是廢除，不管用什麼字眼，幾十年來是大家的期盼，有許多政黨候選人包含現任市長都討論過，隨著桃園機場第三跑道完工，「我們有條件、本錢討論這個議題，提早規劃，讓雙北有最好的發展。」

對於王鴻薇喊冤自己很認真討論，吳怡農表示，他看到的只有批評說空話連連等等，自己很認真提出具體的主張，隨著桃機三完工，再接下來兩年政策定案，並責成專責機構、做出完整規劃，個人主張在213公頃腹地建設綠地公園、周圍則是公共設施及社會住宅的擴建，「期待王議員提出她不同意哪一點。」

▲民進黨立委候選人吳怡農濱江市場掃街。（圖／記者林敬旻攝）

