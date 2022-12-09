下周冷空氣發威！「急凍14°C」變冷時間點出爐

▲氣溫逐日下滑，下週中後期有較明顯冷空氣南下。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

明（10）日東北季風增強，北部及東北部天氣濕涼，其他地區早晚亦涼，從周末到下周的天氣概況，氣溫將逐日下滑，下周中後期有較明顯冷空氣南下，北部地區最低溫有機會降到14度，不過是否會成為今年第一波冷氣團待觀察。

中央氣象局指出，下周日至下周二(11日至13日)持續為東北季風環境，冷空氣一波波南下，天氣愈來愈涼；迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨持續而明顯，並有局部大雨發生的機率，中南部為多雲到晴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下周三（14日）東北季風帶來的冷空氣將更強，影響的範圍也更大，中部以北及東北部都將感受到明顯的涼冷，而其他地方高溫也會下降；下周四、下周五（15日、16日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；下周三至下周五降雨大多是迎風面的北部及東半部有局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨仍明顯，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲週末到下週的天氣懶人包。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險）

粉絲專頁「天氣風險」說明，周日開始冷空氣南下，北部地區高溫降至19度，周二當天短暫回溫後，周三開始再迎一波冷空氣，氣溫將進一步下降，北部地區有機會下降到14度。