　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

下周冷空氣發威！「急凍14°C」變冷時間點出爐

▲▼天氣 寒流 冬衣 禦寒 外送員 機車族 街友取暖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲氣溫逐日下滑，下週中後期有較明顯冷空氣南下。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

明（10）日東北季風增強，北部及東北部天氣濕涼，其他地區早晚亦涼，從周末到下周的天氣概況，氣溫將逐日下滑，下周中後期有較明顯冷空氣南下，北部地區最低溫有機會降到14度，不過是否會成為今年第一波冷氣團待觀察。

中央氣象局指出，下周日至下周二(11日至13日)持續為東北季風環境，冷空氣一波波南下，天氣愈來愈涼；迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨持續而明顯，並有局部大雨發生的機率，中南部為多雲到晴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下周三（14日）東北季風帶來的冷空氣將更強，影響的範圍也更大，中部以北及東北部都將感受到明顯的涼冷，而其他地方高溫也會下降；下周四、下周五（15日、16日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；下周三至下周五降雨大多是迎風面的北部及東半部有局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨仍明顯，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲▼週末到下週的天氣懶人包。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險）

▲週末到下週的天氣懶人包。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險）

粉絲專頁「天氣風險」說明，周日開始冷空氣南下，北部地區高溫降至19度，周二當天短暫回溫後，周三開始再迎一波冷空氣，氣溫將進一步下降，北部地區有機會下降到14度。

►52歲江宏恩大秀腹肌身材超好！秘密是「日安塑崩錠」

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
魔獸生日「包東區夜店」狂歡！　台灣2大咖也到場
冷空氣發威！「急凍14°C」時間點出爐
女直播主大冒險輸了！　被7男帶到野外「捆住」圍攻
資深媒體人逆風挺廖科溢！　心疼發聲
哈利梅根慘了？議員要提法案「強拔頭銜」
人妻婚後7年約小王激戰　綠夫見鹹濕對話崩潰
玖壹壹健志「私訊梅西」被回了！　真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

下周冷空氣發威！「急凍14°C」變冷時間點出爐

台南除了美食還有什麼好玩？　全台唯一海洋永續聖誕市集在安平

跨世代金獎校友返世新　歡聚敘舊笑稱獎座擺滿整面牆

帥男「約砲軟到底」摩鐵爆氣　結局神轉！D奶妹驚呆：想包養我？

男友染菜花狂復發！　妹子逼問「一聽原因」臉綠：3年沒愛愛了

春節有望重啟小三通？王必勝下周二視察金門檢疫「為恢復做準備」

男友以前是玩咖！交往後一起過夜　她「打開床頭櫃」卻失眠了

國門開放衝日本掃精品　高雄百貨龍頭「某咧驚」！業績反激增17%

回憶卡管案！管中閔：被一群人圍毆近一年「四權輪流打我」

看完《First Love 初戀》後遺症：好想吃拿坡里義大利麵！

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

賓士被偷襲反咬無辜虎斑　牠傻眼怒伸毛掌巴下去！

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

穿暴龍裝亂入大自然！　露營區熱舞、草原騎馬

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

牽女兒手散步爸藏不住笑　兩人互動暖翻網：要珍惜

張蘭直播自稱「愛新覺羅蘭」！　戴黑頭紗酸大S：自力更生買的

下周冷空氣發威！「急凍14°C」變冷時間點出爐

台南除了美食還有什麼好玩？　全台唯一海洋永續聖誕市集在安平

跨世代金獎校友返世新　歡聚敘舊笑稱獎座擺滿整面牆

帥男「約砲軟到底」摩鐵爆氣　結局神轉！D奶妹驚呆：想包養我？

男友染菜花狂復發！　妹子逼問「一聽原因」臉綠：3年沒愛愛了

春節有望重啟小三通？王必勝下周二視察金門檢疫「為恢復做準備」

男友以前是玩咖！交往後一起過夜　她「打開床頭櫃」卻失眠了

國門開放衝日本掃精品　高雄百貨龍頭「某咧驚」！業績反激增17%

回憶卡管案！管中閔：被一群人圍毆近一年「四權輪流打我」

看完《First Love 初戀》後遺症：好想吃拿坡里義大利麵！

馬自達「CX-50休旅車」宣布導入中國市場！動力、售價12／15揭曉

彭佳慧熱戀「白熊王子」曬甜蜜約會照　本尊曝光...竟是大咖台劇男神

南消防火宣導前進啟聰學校　聽障學子「無聲」中學習超熱情

體育運動精英獎今頒獎　楊勇緯、林郁婷獲最佳運動員殊榮

網購驚見奇葩商品「香蕉自動洗淨機」　男顧客留下詭異5星評價

VIXX LEO首主演就是BL劇！　「吻戲床戲一次滿足」他笑：我很興奮

魔獸生日「包東區夜店」狂歡！　台兩大咖也到場

魔獸下周「3連戰」確定復出小孩也來台　父子有望球場團聚

水情嚴峻嘉南地區推動大區輪作全面節水措施　期限內請完成申報

下周冷空氣發威！「急凍14°C」變冷時間點出爐

亮麗越南女來台念大學淪應召妹　林森北套房接客價碼曝

生活熱門新聞

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

老公1前戲被嫌髒　人妻：怎麼辦

薪水狂漲！2023年「最強運5星座」出爐了

男友曾是玩咖！她開床頭櫃失眠了

「好市多聯名款1神物」大改版！他驚見：恥度很高

她好奇「男生抱抱在想什麼？」網超誠實解答

穿睡衣洗衣！房東1句讓她哭喊「差點被性侵」

韓主廚評比在台韓式炸雞　第1名給這家！

冷氣團＋雨彈一起來　北宜花降雨不斷

帥男「約砲軟到底」摩鐵爆氣　結局神轉！D奶妹驚呆

廖科溢長相PR值多少？鄉民反推「1人」大勝

3縣市大雨！今晨最低11.7℃　下周探12℃

「環保吸管1材質」跌落神壇　苦主怒：殺人凶器

「檳榔妹給摸2粒」已沒落！內行揭1管道：暴賺10倍

更多熱門

相關新聞

首波冷氣團要來了！專家：洗澡水溫別超過「1範圍」

首波冷氣團要來了！專家：洗澡水溫別超過「1範圍」

預防小中風，除了要定期健康檢查外，還要能調整生活作息，維持均衡飲食及適度運動，當然更應避免一些誘因，主要重點如下：1.定期規律的健康檢查中央健保署提供40∼64歲成人每3年1次、65歲以上1年1次的免費健康檢查，屬於高危險群或家人有腦中風病史者應多加利用

冷氣團＋雨彈一起來　北宜花降雨不斷

冷氣團＋雨彈一起來　北宜花降雨不斷

東北季風雨彈狂炸！氣象局發大雨特報

東北季風雨彈狂炸！氣象局發大雨特報

冷氣團下周來襲　半個台灣剩14度

冷氣團下周來襲　半個台灣剩14度

鄭明典：冷空氣將流向台灣　易有低溫天氣

鄭明典：冷空氣將流向台灣　易有低溫天氣

關鍵字：

天氣冷空氣冷氣團

讀者迴響

熱門新聞

7男集體性侵2女　她折返救友慘淪玩物

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

中居正廣傳罹癌停工到年底！　「近照快成皮包骨」日網憂

老公1前戲被嫌髒　人妻：怎麼辦

賈永婕搭機「我中頭獎了」！

烘爐地槍戰！　警駁火「醋男頭中彈」命危

快訊／王大陸認愛大馬女神！

小彬彬3度結婚突認「要離婚了」！

房東噁傳「打手槍3次」　單身妹入住更崩潰

百萬YTR HOOK突披婚紗！

獨／成功嶺新兵暴斃　躺床上無意識...送醫不治

玖壹壹健志「私訊梅西」被回了！

租1.5坪房！男住院未付租金被告　房東慘了

薪水狂漲！2023年「最強運5星座」出爐了

23軍校生操過頭　橫紋肌溶解慘洗腎

更多

最夯影音

更多
我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

賓士被偷襲反咬無辜虎斑　牠傻眼怒伸毛掌巴下去！

賓士被偷襲反咬無辜虎斑　牠傻眼怒伸毛掌巴下去！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面