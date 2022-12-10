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4縣市大雨！強冷空氣下周到探13℃　北台雨彈再7天

▲▼大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲東北季風影響，今(10)日基隆北海岸、宜蘭地區及臺北市山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

今日受「東北季風」影響，北台灣有局部雨，氣象局針對北北基宜發佈大雨特報。花東有局部短暫雨的機率，中南部白天舒適、早晚微冷；明日至下周二(11至13日) 「東北季風」增強，北台灣有局部雨，下周三有強冷空氣南下，北台平地最低溫預估降至13度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日受「東北季風」影響，北台灣有局部雨，花東有局部短暫雨的機率，中南部晴時多雲；北台濕涼，中南部白天舒適、早晚微冷；日夜溫差大，有心血管疾病及高齡者，仍要注意保暖；各地區平地氣溫：北部16至20度，中部13至26度，南部14至28度，東部16至28度。

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▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲今日受「東北季風」影響，北台灣有局部雨。

明日至下周二(11至13日) 「東北季風」增強， 北台灣有局部雨，花東有局部短暫雨的機率，中南部晴時多雲；氣溫略降；北台轉濕冷，中南部白天舒適、早晚冷。

下周三(14日)比前2波略強的冷空氣南下，但模擬強度已修弱，台北測站約降至16度左右，不符合「大陸冷氣團」定義(台北測站≦14度)，但北台平地最低氣溫仍可降至13、14度，應注意保暖。下周四(15日)白天起至周五(16日)冷空氣漸減弱，氣溫漸回升。下周三至周五持續是迎風面有雨、背風晴的天氣。

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲下周三(14日)比前2波略強的冷空氣南下，北台平地最低氣溫仍可降至13、14度。

12月上旬北半球高空型態，雖由2波轉為3、4波，但因「副熱帶高壓」偏強、限制波動振幅，強冷空氣皆在中高緯度流動，台灣僅或多或少、受到其邊緣影響，天氣變化幅度小，使得北台持續濕涼達1周以上，至今仍無「大陸冷氣團」發生。至於何時才有第1波「大陸冷氣團」？最新(9日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，下周三(14日)的冷空氣，也只是相對較強，未能符合定義(台北測站≦14度)。

▼左圖：1日8時中央氣象局北半球500百帕分析圖顯示，呈現2波的型態，「副熱帶高壓」偏強。右圖：9日8時中央氣象局北半球500百帕分析圖顯示，2波已轉為3、4波(右圖)，「副熱帶高壓」仍偏強。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

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