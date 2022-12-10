女友妹妹太正！男看到愣住「滿腦子都是她」：我該怎麼辦

▲原PO發文指出，他愛他的女友，但女友的妹妹真的太漂亮，見面之後就忘不了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名男子決定與認識2年的女友訂婚，但前陣子拜訪女友一家人時卻發現，女友妹妹真的太漂亮，「我整個人都愣住了」，對她朝思暮想，自覺這樣是在欺騙女友，不知道該如何是好，為此上網發文求助。

中國報報導，這名男子以匿名方式在推特@ConfessTweetMY投稿，分享當時與女友家長、親屬拜訪時的情況。

原PO提到，他愛他的女友，「但妹妹太漂亮了，我之後對她更為朝思暮想，感覺在欺騙女友，但又沒有採取任何行動，不過滿腦子都是這事，我該怎麼辦？」

此文一出，不少網友留言譴責原PO外貌主義，一旦有天遇到比女友妹妹更美的女子時，搞不好又會變心。也有人勸男子提出分手，別再打擾她們姊妹倆，否則將導致姊妹因他而爭吵。