辣女友慾望超大！狂求歡啪啪「直接騎上去」　他崩潰：快不行了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶間不只價值觀需要磨合，性生活也同樣要互相配合才能走得長久。一名網友透露，起初他自認慾望很大，聽到女友也是同類型的人，覺得非常開心，以為之後的性生活都可以配合得很好，沒想到對方竟然比他還色，讓他直呼「快不行了」。文章曝光後隨即掀起討論，但不少人都說「這根本炫耀文！」

原PO在「Dcard」發文表示，他和女友都是大一新生，對方的身材很好，外型也相當可愛，一開始2人聊到和性有關的話題時，對方有提到自己是慾望很大的女生，他覺得非常開心興奮，因為他也是自認很色的人，原以為他們在性方面會一拍即合，沒想到卻差點被榨乾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，第一次遇到比自己還色的女生，女友動不動就想要發生關係，甚至還會直接騎上去，讓他快要吃不消了，雖然頻繁的親密關係讓他覺得很舒壓，但同時也快支撐不住，直呼「這是什麼幸福的煩惱」。

不少人看到後笑說，「不行就接棒給下一位」、「我幫你處理」、「羨慕了，我也想要這樣的女友」、「每次都想要榨乾對方，但發現我好像是先投降的那個」、「大家可以幫你啊，說出來地址，大家絕對沒問題」、「奢侈的煩惱，我也想要」、「可以溝通看看，而且這種女友要珍惜，很難得」，也有過來人嘆，「身在福中不知福，通常交往久了次數就會下降了，一個禮拜只有1、2次」。