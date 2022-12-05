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男約女同事喝酒…深夜被吻醒「凍未條激戰」　事後才知她是女友閨蜜

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲原PO喝醉後和女同事滾床。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

感情裡最重要的就是「忠誠」。一名網友表示，先前女同事失戀想要喝酒，2人就約到旅館一起喝，結果一不小心就發生關係了。事後他們本來想要裝作沒事，但沒想到女友突然說，想要帶閨蜜出去玩，雙方見面後才知，對方的閨蜜竟是那名女同事，讓他覺得非常尷尬。文章曝光後掀起討論。

原PO在臉書「靠北女友2.0」發文表示，前陣子女同事失戀了，但因為在公司沒什麼人緣，所以找他一起去逛夜市，結束後又想要喝酒，他就提議到旅館喝比較安全，醉了也可以直接睡覺。之後他們開了2張床的房間，他自認沒有非分之想，且對方也知道他已經有女友了，應該不會發生什麼事。

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之後喝到一個階段，女同事就先去洗澡，但過了半小時都沒有出來，他才發現對方在浴缸裡睡著了，急忙將對方抱到床上休息，自己則到另一張床上睡覺。沒想到半夜竟被女同事吻醒，對方還說「謝謝你沒有侵犯我」，接著2人就發生關係了。

▲▼女性,酒醉,撿屍,性侵,男性,性功能障礙,沮喪（示意圖／記者周宸亘攝）

▲原PO把女同事抱到床上。（示意圖／記者周宸亘攝）

隔天他們仍舊正常上班，裝作什麼事情都沒發生。不過事後女友突然說，閨蜜失戀了，想要帶對方一起到南投玩，3個人可以睡同一間房。原PO到閨蜜家才發現出來的人竟然是女同事，2人都嚇了一大跳，女同事急忙說，晚上自己可以另外再開一間房間，不用3個人同房，他也相當無言，擔心之後在公司相遇會尷尬。

不少人看到文章後紛紛留言表示，「這不合理啊！有女友還帶別的女人到旅館喝，理由是比較安全？別人我是不知道，但是我知道如果我這樣，會先被我女友宰了」、「你不尷尬，尷尬就是別人了」、「開房有2張床就不會發生關係，是什麼鬼邏輯，根本是藉口」、「結論就是自作自受」、「又是渣男一位，你不要再裝了好嗎？為什麽喝完酒，你不回你家睡呢？至少她在旅館也是安全的，幹嘛要留下來陪她呢？你明明就對她有性趣」。

也有人質疑，「夢裡什麼都有，再去睡一下吧」、「這都快比電視劇的劇情還要扯了」、「電視劇不要看太多，晚上早點睡，不要一直看國外網站，那個病就會好一點」、「這裡是抱怨的地方，不是讓你寫作的」。

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