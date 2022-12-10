　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

克羅埃西亞打臉「AI預測」力退巴西　數據模擬超級被看衰

▲▼克羅埃西亞PK戰戰勝巴西，全對欣喜狂奔。（圖／路透）

▲克羅埃西亞PK戰戰勝巴西，全隊欣喜狂奔。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導 

卡達世界盃8強賽首戰由奪冠大熱門巴西率先登場，對戰「格子軍團」克羅埃西亞，儘管英國艾倫圖靈研究所（Alan Turing Institute）的AI人工智慧模型預測，巴西將會奪冠，但是最終由克羅埃西亞在PK大戰以4比2淘汰巴西，搶下4強門票，也打臉了艾倫圖靈研究所的AI預測。

英國艾倫圖靈研究所（Alan Turing Institute）創建綽號為「AIrsenal」的AI人工智慧模型，利用自2002年世界盃以來的各種賽事與友誼賽數據，針對2022卡達世界盃足球賽程進行10萬次模擬。

依據數據，巴西以25%拿下最高奪冠機率，接著是比利時、阿根廷、法國及英格蘭。其中英格蘭隊奪冠機率為7%，進入四強賽機率為58.5%。排在第六至第十的國家依序是西班牙、荷蘭、丹麥、葡萄牙及克羅埃西亞。

▲▼ 。（圖／翻攝自Alan Turing Institute）

▲AI賽前預測，巴西是奪冠大熱門，克羅埃西亞奪冠機率排在第10名。（圖／翻攝自Alan Turing Institute）

不過主導這項研究的專家尼克巴洛（Nick Barlow）也強調，這只是有趣的研究項目，「我們當然不建議用我們的預測下賭注」。

▲▼巴西內馬爾、小維尼修斯；克羅埃西亞莫德里奇。（圖／路透）

▲巴西靠內馬爾率先破門一度領先，但是最終還是在PK戰輸球。（圖／路透）

巴西對戰克羅埃西亞雙方在正規時間內，戰成0:0平手，第105分鐘，內馬爾展現傲人的個人技巧，他與隊友撞牆配合，過掉克羅埃西亞門神後射門得分，巴西取得1比0領先。

第117分鐘，克羅埃西亞奧爾西奇（Mislav Orsic）左路傳中，佩特科維奇(Bruno Petkovic)左腳射門破網，雙方回到1比1。120分鐘的比賽，兩隊戰成1比1，將PK決勝負。

克羅埃西亞在PK大戰中，4個點都踢進，巴西則分別是第一點羅德里戈（Rodrygo）被擋下，巴西第四點的馬基尼歐斯（Marquinhos）射門中柱。

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►52歲江宏恩大秀腹肌身材超好！秘密是「日安塑崩錠」

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
魔獸生日「包東區夜店」狂歡！　台灣2大咖也到場
「急凍14°C」　時間點出爐
完美精液有3條件！　醫示警「射出2種色」小心了
「新北女乾屍之謎」解開了！警察落淚…真相藏洋蔥

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

克羅埃西亞打臉「AI預測」力退巴西　數據模擬超級被看衰

日本「陪睡女」簡體字道謝香港大哥　兩派網友討論真實身分戰翻

3千萬人目擊行李箱藏屍塊　知名抖音箱屍案凶嫌殺人動機曝光

「美國無名之子」身分確認！4歲童遭棄屍樹林　費城65年懸案現曙光

俄羅斯軍火販布特何方神聖？　CNN：換囚暴露普丁弱點

德國「貴族後裔」企圖顛覆政府恢復帝制被捕　親戚痛罵：瘋老頭

南韓所有人「將年輕1～2歲」　新法通過最新年齡計算方式

美國「女籃魔獸」格林納降落德州　在俄關押10個月終於回家

哈利梅根慘了？英議員要提法案「強拔頭銜」　官員怒批：麻煩夫婦

泰國「靈媒獅」預測世足8強賽結果！命中率90％　「這4國」能晉級

孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」

Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

影片曝！醋男持3槍轟小王　警駁火「嫌頭中彈」命危

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

鸕鶿過冬基隆河吃到飽　預計5個月嗑45萬吳郭魚

吳宗憲猛虧廖科溢：枕頭山你也上　「身體好就多運動」..曝汪小菲台來時間

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

愛貓少女抱走「流浪黑貓」　2個月後警找上門被法辦！

雙人舞獨留女孩呆站！　陌生暖男上台陪伴表演

克羅埃西亞打臉「AI預測」力退巴西　數據模擬超級被看衰

日本「陪睡女」簡體字道謝香港大哥　兩派網友討論真實身分戰翻

3千萬人目擊行李箱藏屍塊　知名抖音箱屍案凶嫌殺人動機曝光

「美國無名之子」身分確認！4歲童遭棄屍樹林　費城65年懸案現曙光

俄羅斯軍火販布特何方神聖？　CNN：換囚暴露普丁弱點

德國「貴族後裔」企圖顛覆政府恢復帝制被捕　親戚痛罵：瘋老頭

南韓所有人「將年輕1～2歲」　新法通過最新年齡計算方式

美國「女籃魔獸」格林納降落德州　在俄關押10個月終於回家

哈利梅根慘了？英議員要提法案「強拔頭銜」　官員怒批：麻煩夫婦

泰國「靈媒獅」預測世足8強賽結果！命中率90％　「這4國」能晉級

PK大戰還未上陣就出局！內馬爾痛哭　並列隊史進球王卻心碎

克羅埃西亞打臉「AI預測」力退巴西　數據模擬超級被看衰

獨居老人「受困收納箱4天」　見警消破門忍不住放聲大哭

高雄二兵「教召揍班長」判3月！軍方上訴要他關5年　最新判決出爐

日本「陪睡女」簡體字道謝香港大哥　兩派網友討論真實身分戰翻

女子驚叫「我穿內衣別動我！」　大白踹門擄人：就動你怎樣？

快訊／克羅埃西亞PK力退巴西闖4強　內馬爾再次飲恨

世界盃》西班牙小奶狗金童讓公主都戀愛了　十大熱門球星你也被圈粉了嗎？

詐騙集團虐死人「棄屍新社公墓」　9嫌全遭檢方聲押

不意外被釋出　張耿豪13年生涯：沒有失落感

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

國際熱門新聞

泰「靈媒獅」預測8強賽　「這4國」能晉級

7男集體性侵2女　她折返救友慘淪玩物

「美國無名之子」終於確認身分！費城65年懸案現曙光

俄軍火販布特何方神聖？ CNN：換囚暴露普丁弱點

3千萬人目擊行李箱藏屍塊　知名抖音箱屍案凶嫌殺人動機曝光

南韓人新法通過「將年輕1～2歲」

23軍校生操過頭　橫紋肌溶解慘洗腎

他看「哈利梅根新片」怒了：前3集一直抱怨

德貴族後裔圖顛覆政府恢復帝制被捕　親戚：瘋老頭

婚宴收140元禮金　新郎怒：拜託查清價位好嗎

日本陪睡女簡體字道謝　兩派網友討論真實身分

對戰最強巴西　克國主帥：沒什麼好怕

哈利梅根紀錄片怒掀「英國王室6大罪狀」！

親俄議員遭炸飛慘死街頭　影片曝光

更多熱門

相關新聞

克羅埃西亞PK力退巴西闖4強

克羅埃西亞PK力退巴西闖4強

世界盃8強賽9日晚間11點開踢，由奪冠大熱門巴西率先登場，交手上屆亞軍克羅埃西亞。本屆鋒線陣容豪華的森巴軍團，遇上防守強悍的格子軍團，直到延長賽才憑藉內馬爾破網，但格子軍團在第117分鐘扳平比數，雙方120分鐘踢完戰成1比1，最終格子軍團在PK大戰以4比2淘汰巴西，搶下4強門票。

首場8強賽就延長！巴西0比0格子軍團

首場8強賽就延長！巴西0比0格子軍團

巴西遇克羅埃西亞強悍防守　半場0比0

巴西遇克羅埃西亞強悍防守　半場0比0

荷蘭名帥患前列腺癌半夜偷去醫院

荷蘭名帥患前列腺癌半夜偷去醫院

泰「靈媒獅」預測8強賽　「這4國」能晉級

泰「靈媒獅」預測8強賽　「這4國」能晉級

關鍵字：

2022世足2022世足8強2022巴西世足2022克羅埃西亞世足內馬爾Neymar莫德里奇Luka Modric

讀者迴響

熱門新聞

玖壹壹健志「私訊梅西」被回了！

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

中居正廣傳罹癌停工到年底！　「近照快成皮包骨」日網憂

快訊／三重女伴母屍百天！真相藏洋蔥

魔獸生日包下夜店！台兩大咖也到場

男友曾是玩咖！她開床頭櫃失眠了

克羅埃西亞PK力退巴西闖4強

帥男「約砲軟到底」摩鐵爆氣　結局神轉！D奶妹驚呆

巴西遇克羅埃西亞強悍防守　半場0比0

泰「靈媒獅」預測8強賽　「這4國」能晉級

外送員拿「千元麥當勞」　客傻：餐點才送到！結局暴動

世界街舞總決賽 台灣隊舉國旗中國退賽

獨／波特王曬出「跟孫德榮對話紀錄」回答5疑問

老公1前戲被嫌髒　人妻：怎麼辦

完美精液3條件！黏絲要長3公分　醫示警「射出2種色」小心

更多

最夯影音

更多
孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」

孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」
Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

影片曝！醋男持3槍轟小王　警駁火「嫌頭中彈」命危

影片曝！醋男持3槍轟小王　警駁火「嫌頭中彈」命危

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面