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「美國無名之子」身分確認！4歲童遭棄屍樹林　費城65年懸案現曙光

美國賓夕法尼亞州費城於1957年在一處樹林中，發現一具4歲男童遺體，65年來男童的身分一直未被確認，近日終於獲得一絲曙光。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

美國賓夕法尼亞州費城於1957年在一處樹林中，發現一具4歲男童遺體，男童被放在紙箱中，被發現時僅裹著一條毯子，未著任何衣物且身上有多處傷痕，研判是遭毆打而死。65年來男童的身分一直未被確認，父母也未出面認領，該案為費城歷史上最久未偵破的凶殺案，近日警方終於確認男童身分。

《CNN》報導，男童遺體被發現時，身上有多處瘀傷，頭髮被粗暴剪短，傷痕證明男童慘遭毒打而死。而DNA比對技術在當時並不發達，因此只能靠在報紙上刊登男童照片及在各地張貼海報，盼能有人出面指認。警方收到來自全國各地的幾百條線索，但沒有一條能確定男童身分，在受害者身分不明情況下，辦案變得極其困難。

警方近期透過遺傳系譜找到孩子的親生父母，並確認男童叫做扎雷利（Joseph Augustus Zarelli）。（翻攝National Center for Missing and Exploited Children）

男童遺體於1998年被安葬在常春藤山公墓中，墓碑上寫著「美國無名之子」，警方保留部分組織供未來DNA技術較為發達時檢測，近期透過遺傳系譜找到孩子的親生父母，並確認男童叫做扎雷利（Joseph Augustus Zarelli）但警方拒絕透露其父母身分，僅說他們皆已過世，扎雷利仍有在世的兄弟姊妹。

儘管終於確認男童身分，但凶手是誰仍在調查中，案子已經過65年，承辦此案的部分警察已不在人世，因此查案成為一場「艱苦的戰役」，警方坦言可能會逮不到凶手，甚至確認不了凶手的身分，但會竭盡所能努力。



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