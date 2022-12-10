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英聽二試今登場「3.6萬餘人報考」　最後提醒看這

▲▼今年英聽測驗首度開放確診考生應考，圖為居護暨隔離考生入場。（圖／大考中心提供）

▲高中英聽二試今天登場，考生記得攜帶有效證件，並遵守防疫措施。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

112學年度高中英語聽力測驗第二次考試今（10日）舉行，大考中心提醒考生，記得攜帶入場識別證及有效證件，在答題卷「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名，並記得將手機關機，以免違反規定被扣分，而英聽二試各項防疫措施比照今年英聽一試辦理，在20縣市設置居護試場應考，考生若在今天確診或快篩陽性，務必到大考中心網站進行填報，以便安排相關試務。

112 學年度高中英聽二試今天上午11時登場，分別在30個考區，46個考（分）區，1096 個試場辦理，大考中心表示，報名人數總計3萬6846人，包括集體報名3萬4821人，個別報名2025人，預計上午11時開始舉行，而考前不開放查看試場，請考生到大考中心網站高中英聽測驗試務專區查覽或列印試場平面圖，今天才能快速進入考(分)區學校量溫及查找試場應試。

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大考中心指出，英聽二試各項防疫措施比照今年英聽一試辦理，考生考試時要全程佩戴口罩，不開放家長與親友陪考，每間試場為36人，考場不開放冷氣，不開門、但開啟四個角落氣窗各5到10公分。

英聽二試也開放確診（輕症或無症狀）與快篩陽考生應考，大考中心指出，在20個縣市提供確診考生在「居護考（分）區」應試，與一般考（分）區有所區隔，今天若未依通報單所示至指定居護考（分）區或試場應試，將提報考試委員會審議，扣減成績 1 題分，並視情節加重扣分或扣減其全部成績。

若是今天當日上午8點後，才確認確診（輕症／無症狀）或快篩陽性個案考生，大考中心提醒，請考生攜帶應試有效證件正本及相關證明文件，到原編考（分）區應試，進入考（分）區時，務必主動向試務人員告知屬於確診（輕症／無症狀）或快篩陽性個案，試務人員將安排到備用防疫試場應試。

▲▼大考中心表示，英聽二試防疫措施比照英聽一試。（圖／大考中心提供）
 

▲大考中心提醒考生，記得在答案卷以正楷簽全名。（圖／大考中心提供）

大考中心表示，英聽二試只有安排上午場，考試預備鈴響為上午11時，考試開始為上午11時10分，考試說明及正式考試時間為50分鐘，合計時間60分鐘，請考生記得將手機關機，以及攜帶有效證件，考試鈴響後，記得在答題卷「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名，以免違反規定而被扣分。

▲▼大考中心表示，英聽二試防疫措施比照英聽一試。（圖／大考中心提供）

▲大考中心表示，英聽二試防疫措施比照英聽一試，開放確診與快篩陽性考生應考，但要記得自主填報。（圖／大考中心提供）

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