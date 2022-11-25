英聽二試仍開放確診生應試　大考中心：防疫措施比照英聽一試

▲大考中心今天宣布，高中英聽二試仍開放確診考生在居護試場應考。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

112學年度高中英語聽力測驗第二次考試將在12月11日（周六）舉行，共有3.7萬餘人報考，主辦單位、大考中心今（25日）表示，英聽二試各項防疫措施比照今年英聽一試辦理，除了考試要全程佩戴口罩、不開放家長與親友陪考，也開放確診或快篩陽性考生，在20縣市設置居護試場應考，也提醒上述考生要主動通報並上網填寫資料，否則最重取消英聽資格。

今年高中英聽第二次考試共有3萬7291人報考，大考中心今天透過線上記者會，說明今年防疫措施，大考中心副主任黃璀娟表示，英聽二試防疫措施比照第一次英聽考試，考生考試時要全程佩戴口罩，不開放家長與親友陪考，每間試場為36人，考場不開放冷氣，不開門、但開啟四個角落氣窗各5到10公分。

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今年高中英聽首次開放確診考生應考，黃璀娟表示，英聽二試是在經過和指揮中心與教育部同意後，再次開放輕症與無症狀確診考生，以及快篩陽性考生可以外出應試，由於根據最新防疫措施，不再有居家隔離者，大考中心將在20個縣市設置居護試場，試場安排將與一般考生有所區隔。

▲大考中心表示，英聽二試防疫措施比照英聽一試，開放確診與快篩陽性考生應考，上述考生要自主填報。（圖／大考中心提供）

黃璀娟也提醒考生，若在考試前五天、也就是12月5日上午9時起到12月10日考試當天上午8時，若知道自己確診或是快篩陽性，務必要主動通報並上網填寫資料，否則最重取消英聽資格。

若是考試當天上午8時才知道確診或快篩陽性，黃璀娟表示，考生仍可到該考場，但務必告知試務人員，由試務人員安排到備用的防疫試場應考；另考生在考試當天出現額溫達37.5℃、耳溫達 38℃以上，或有呼吸道等症狀，複檢後仍有上述狀況，也將移至防疫試場應試。

由於英聽二試報名人數僅有3.7萬餘人，黃璀娟指出，英聽二試只有安排上午場，考試預備鈴響為上午11時，考試開始為上午11時10分，考試說明及正式考試時間為50分鐘，合計時間60分鐘，請考生注意時間，並記得攜帶有效證件。

