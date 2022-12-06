英聽二試周六登場「3.6萬餘人報考」　當天確診或快篩陽要填報

▲高中英聽二試試場分配表今天公布，防疫措施比照英聽一試，圖為居護試場。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

112學年度高中英語聽力測驗第二次考試將在本周六（11日）舉行，共有3.6萬餘人報考，主辦單位、大考中心今（6日）公布試場分配表，也提醒考生，英聽二試各項防疫措施比照今年英聽一試辦理，在20縣市設置居護試場應考，考生若在考試當日屬於確診或快篩陽性，務必到大考中心網站進行填報，以便於事先安排相關試務。

112 學年度高中英聽二試將在本周六舉行，分別在30個考區，46個考（分）區，1096 個試場辦理，大考中心表示，報名人數總計3萬6846人，包括集體報名3萬4821人，個別報名2025人，也提醒考生，考前不開放查看試場，請考生到大考中心網站高中英聽測驗試務專區查覽或列印試場平面圖，以利考試當日能快速進入考(分)區學校量溫及查找試場應試。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大考中心指出，英聽二試各項防疫措施比照今年英聽一試辦理，考生考試時要全程佩戴口罩，不開放家長與親友陪考，每間試場為36人，考場不開放冷氣，不開門、但開啟四個角落氣窗各5到10公分。

英聽二試也開放確診（輕症或無症狀）與快篩陽考生應考，大考中心指出，將在20個縣市提供確診考生在「居護考（分）區」應試，與一般考（分）區有所區隔，考試當日若未依通報單所示至指定居護考（分）區或試場應試，將提報考試委員會審議，扣減成績 1 題分，並視情節加重扣分或扣減其全部成績。

至於考試當日上午8點後，才確認確診（輕症／無症狀）或快篩陽性個案考生，大考中心提醒，請考生攜帶應試有效證件正本及相關證明文件，到原編考（分）區應試，進入考（分）區時，務必主動向試務人員告知屬於確診（輕症／無症狀）或快篩陽性個案，試務人員將安排到備用防疫試場應試。



▲大考中心表示，英聽二試防疫措施比照英聽一試，開放確診與快篩陽性考生應考，上述考生要自主填報。（圖／大考中心提供）

大考中心表示，英聽二試只有安排上午場，考試預備鈴響為上午11時，考試開始為上午11時10分，考試說明及正式考試時間為50分鐘，合計時間60分鐘，請考生注意時間，並記得攜帶有效證件。



▲大考中心表示，英聽二試防疫措施比照英聽一試。（圖／大考中心提供）