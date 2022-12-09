美軍援又軍售目的？　宋忠平：讓台灣過度依賴，烏克蘭已經如此

▲ 美國國會大廈,國會山莊。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／北京報導

美國才剛宣布對台4.28億美元的軍售案，緊接著美國聯邦眾議院今（9）日表決通過2023財政年度國防授權法案，再次觸碰大陸敏感神經。對此，接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的大陸軍事專家宋忠平指出，「美國刻意利用『台灣問題』挑釁內耗中國大陸。美國也知道台灣軍事預算有限，所以通過借款的方式來購買軍武，只會讓台灣方面更加依賴美國，而烏克蘭已經這樣做。

美國聯邦眾議院今表決通過2023財政年度國防授權法案，法案授權在未來5年內提供台灣100億美元（換算約3063億台幣）軍事援助，其中包括協助解決美國對台灣的軍售延宕問題措施。

宋忠平指出，美國新國防授權法案，答應借錢給台灣購買美國武器裝備，表面看似加大對台軍售支持力度，實際上，台灣每年軍事預算用於購買武器裝備的資金是有限。

他進一步分析，美國的盤算希望通過兩種方式，一是台灣用自有資金購買武器，二是通過向美國借款來購買美國武器裝備。這兩種方式，未來只會讓台灣更加依賴美國。宋忠平也提醒，「烏克蘭也是同樣方式，向美國借錢買軍武。」

▲F16戰鬥機。（圖／記者林敬旻攝)

另外，美國國防安全合作局（DSCA）7日公佈「航材標準零附件」及「航材非標準零附件」兩項對台軍售案，金額高達4.28億美元。這也是拜登政府任內第七度，也是今年第六度宣佈對台軍售，將提供對我空軍F-16、經國號戰機（IDF）及C-130運輸機使用的零附件。

宋忠平指出，「雖然這次軍售提供台軍戰機『零附件』，但也是保證戰機運作和戰鬥力，美國明知道中國大陸堅決反對對台任何軍售，但為了讓美國軍火商能繼續從台灣方面撈油水，還是刻意去挑釁。」

他指出，美國任何的對台軍售都是違反中美三個聯合公報，違反「一中原則」。美國卻在對台軍售上不斷自我開綠燈，從六項保證、「台灣保證法」等等都在鼓勵對台軍售，足以證明，美國在對台軍售的問題上一直玩弄「雙重標準」，也是觸及到北京的紅線和底線。

▲美對台軍售和軍援，藉由「台灣問題」挑釁、內耗中國大陸。（示意圖／路透）

美國看似支持台灣，骨子裡卻不是一回事？宋忠平說，美國在「台灣問題」有時候配合台灣方面，美國依然會奉行「不統、不獨、不武」三不原則，只有這樣做，才能一直佔據台灣的好處。

他繼續分析，「如果美國挑釁加劇，讓台灣回到中國大陸的版圖之內，美國將會失去這塊大蛋糕。」所以美國利用「台灣問題」刺激挑釁和遏制中國大陸，甚至引起兩岸軍備競賽，讓台灣成為中國大陸內耗的重要工具，同時也讓美國從「台灣問題」上長期受益，這就是美國真正的想法。

